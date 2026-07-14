Les Bleus ont été éliminés par l’Espagne (0-2) en demi-finales de la Coupe du monde, mardi 14 juillet, à Dallas.

Grande désillusion pour Bleus, laminés par les Espagnols en demi-finale de la Coupe du monde

Dominée et asphyxiés dans tous les compartiments du jeu, l’équipe de France s’est inclinée face à une Roja qui a imposé son tempo du début à la fin. Les dix premières minutes ont servi de round d’observation avant que les Espagnols ne prennent définitivement les commandes.

En confisquant le ballon, les hommes de Luis de la Fuente ont rapidement installé leur jeu de possession. Les Français ont bien tenté d’exploiter quelques transitions rapides, mais elles se sont systématiquement heurtées à une défense espagnole parfaitement organisée.

Discret jusque-là, Lamine Yamal a fait basculer la rencontre. Profitant d’une mauvaise lecture défensive française, le prodige espagnol a obtenu un penalty qu’Oyarzabal a transformé sans trembler (22è). Une ouverture du score logique au regard de la physionomie de cette première période.

La France n’a jamais réussi à sortir la tête de l’eau. Michael Olise, habituellement si juste, a multiplié les approximations techniques, tandis que le milieu tricolore peinait à conserver le ballon.

Comme un symbole d’une soirée compliquée, William Saliba a dû céder sa place sur blessure à Maxence Lacroix avant la pause.

Au retour des vestiaires, Didier Deschamps a tenté de relancer son équipe en lançant Manu Koné à la place d’Adrien Rabiot puis Désiré Doué en remplacement de Bradley Barcola.

Sans effet. L’Espagne a continué à imposer son rythme et à faire courir des Bleus incapables de mettre le pied sur le ballon.

Cette domination a été récompensée par un deuxième but signé Pedro Porro (58è).

Lamine Yamal a failli alourdir le score, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu.

Étouffée dans les un-contre-un, dominée dans les duels et incapable de déséquilibrer le bloc adverse, l’équipe de France n’a jamais trouvé la moindre faille.

Le contraste était saisissant entre les latéraux espagnols, Pedro Porro et Marc Cucurella, omniprésents offensivement comme défensivement, et leurs homologues français, constamment mis sous pression.

Le chiffre résume à lui seul la prestation tricolore. À la deuxième pause fraîcheur, les Bleus n’avaient toujours pas cadré la moindre frappe. Une statistique révélatrice de leur impuissance face à une Roja qui a ensuite tranquillement géré son avantage.

Dans le dernier quart d’heure, les Espagnols ont fait tourner le ballon pour laisser filer le chronomètre. Les Français ont bien tenté de sauver l’honneur dans les dernières minutes, mais sans jamais faire vaciller Unai Simón.

L’Espagne rejoint la finale de la Coupe du monde avec l’impression d’avoir maîtrisé son sujet de bout en bout, tandis que les Bleus quittent la compétition après une prestation bien loin de leurs standards.