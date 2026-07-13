Le Parlement israélien a adopté lundi une loi fondamentale sur l’étude de la Torah, réclamée par les partis ultra-orthodoxes mais dénoncée par l’opposition comme un moyen de légitimer l’exemption de service militaire de cette communauté. Le texte, adopté à 63 voix contre 52, intervient quelques jours avant la dissolution de la Knesset en vue des législatives du 27 octobre.

Service militaire en Israël : la loi sur la Torah ravive la fracture entre laïcs et ultra-orthodoxes

Une loi controversée adoptée à quelques jours de la dissolution

Le Parlement israélien a adopté lundi une loi sur l’importance de l’étude de la Torah, réclamée par les juifs ultra-orthodoxes mais décriée par d’autres qui la considèrent comme favorisant cette communauté qui s’oppose au service militaire. Le texte, dit fondamental et faisant office de Constitution en l’absence de texte constitutionnel écrit en Israël, stipule que « l’étude de la Torah est une valeur fondamentale du patrimoine du peuple juif et de l’État d’Israël ».

Il a été adopté en deuxième et troisième lectures à 63 voix pour et 52 contre, quelques jours seulement avant la dissolution de la Knesset en vue des législatives du 27 octobre, mettant un terme à plusieurs mois de négociations tendues entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses alliés ultra-orthodoxes.

Netanyahu mise sur l’alliance avec les ultra-orthodoxes avant le scrutin

M. Netanyahu, absent au vote, espère renforcer son alliance avec les partis ultra-orthodoxes avant le scrutin, alors que, selon les derniers sondages, il ne serait pas en mesure de former le prochain gouvernement. Les deux partis ultra-orthodoxes lui avaient retiré leur soutien, justement en raison de ce projet de loi, qui est passé par plusieurs moutures avant son adoption.

La précédente mouture comparait les droits des étudiants de yechiva (écoles talmudiques) à ceux des soldats, mais n’était pas approuvée par le Likoud, le parti de droite du Premier ministre, et a donc été retirée du texte final. En échange de son adoption, les députés des deux formations ultra-orthodoxes ont accepté de voter pour des lois proposées par le Likoud.

Une levée de boucliers jusque dans la coalition

Le texte a provoqué une levée de boucliers dans l’opposition, mais aussi chez certains élus de la coalition, comme le député Dan Illouz, qui a démissionné du Likoud. « Il s’agit d’une loi qui servira, dans les faits, à légitimer l’exemption du service militaire », a-t-il estimé.

Selon les médias israéliens, le ministère des Finances s’est opposé au texte, un responsable estimant que « si le droit à l’étude de la Torah prime sur le principe d’égalité, cela entraînera une grave atteinte aux priorités budgétaires ». « Le gouvernement profite des derniers jours de sessions parlementaires à la Knesset pour faire voter des lois contre l’armée », a critiqué le principal adversaire de M. Netanyahu, l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot.

Un débat sur fond de crise des effectifs militaires

Une large majorité de la population ne supporte plus l’exemption dont bénéficient les ultra-orthodoxes, alors que les réservistes enchaînent les périodes sous les drapeaux depuis la guerre déclenchée par l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Le chef d’état-major de Tsahal a averti à plusieurs reprises que l’armée manquait cruellement d’effectifs, évoquant un besoin de plusieurs milliers de recrues supplémentaires.

Un recours déjà déposé devant la justice

Le Mouvement pour la qualité du gouvernement en Israël a annoncé avoir déposé un recours devant la Cour suprême contre la loi, la qualifiant de tentative d’ancrer l’exemption du service militaire dans les lois fondamentales du pays afin de contourner les précédentes décisions de justice. La Cour suprême avait invalidé en 2017 une loi accordant des exemptions massives aux étudiants de yechiva ultra-orthodoxes, avant de statuer en 2024 que les hommes ultra-orthodoxes étaient tenus de s’enrôler dans l’armée.