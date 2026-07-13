Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a décrit lundi un climat délétère autour des Lions de la Teranga pendant le Mondial, marqué par une rupture de confiance avec le sélectionneur Pape Thiaw, démis de ses fonctions après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale. Le conflit portait notamment sur une revalorisation salariale réclamée par le technicien avant la compétition.

Mondial 2026 : le président de la FSF détaille les raisons du limogeage de Pape Thiaw

Une « rupture de confiance » assumée par la FSF

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a décrit lundi un climat délétère autour des Lions de la Teranga pendant le Mondial, marqué par « une rupture de confiance » entre la Fédération et le sélectionneur national qui réclamait une revalorisation de son salaire. En poste depuis fin 2024, Pape Thiaw a été démis de ses fonctions, comme l’a annoncé la FSF dans la nuit de samedi à dimanche, pointant un « échec » dans cette compétition dont le Sénégal a été éliminé en seizièmes de finale.

« Il y a eu une rupture de confiance entre Pape Thiaw et nous » en raison de la non signature de son nouveau contrat, a déclaré Abdoulaye Fall lors d’une conférence de presse à Dakar.

Un parcours décevant au Mondial

Thiaw, 45 ans, paie une Coupe du monde décevante, où les Lions de la Teranga se sont inclinés à deux reprises en phase de groupes, contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), avant une victoire (5-0) face à l’Irak. Les Sénégalais ont ensuite été éliminés par la Belgique en seizièmes de finale, battus 3-2 après prolongation, après avoir mené 2-0 jusqu’à la 86e minute.

Un bras de fer sur le salaire jusqu’à la veille d’un match

La FSF n’était pas d’accord avec les exigences du sélectionneur qui, avant de partir pour la Coupe du monde, a réclamé de faire passer son salaire mensuel d’une vingtaine de millions de FCFA (environ 31.000 euros) à 50 millions de FCFA (77.000 euros), avant un accord pendant le Mondial sur un montant de 30 millions de FCFA (plus de 46.000 euros), entre autres divergences sur des points relatifs aux primes, dont celle de signature.

Thiaw avait menacé de ne pas partir au Mondial si ses prétentions financières n’étaient pas satisfaites, avant qu’une intervention du chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne le fasse changer d’avis le jour du départ pour les États-Unis, a affirmé le président de la FSF. Finalement, « le contrat a été signé à la veille du match contre la Norvège (le 23 juin) » après que Thiaw a refusé de s’asseoir sur le banc si son contrat n’était pas signé, a-t-il ajouté.

Une CAN perdue sur tapis vert

Sous la direction de Thiaw, le Sénégal a remporté sur le terrain la finale de la Coupe d’Afrique des nations en janvier, à l’issue d’une rencontre chaotique, avant d’être dépossédé de sa couronne continentale deux mois plus tard sur tapis vert au profit du Maroc, en attendant le résultat de son appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).