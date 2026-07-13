Mondial 2026 : les Bleus en pleine forme avant la demi-finale contre l’Espagne

L’équipe de France a poursuivi lundi sa préparation pour la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, avec un groupe au complet, à la veille d’un rendez-vous décisif au stade de Dallas. Portés par Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi, les Bleus affrontent mardi la Roja pour une place en finale, tandis que l’Argentine défiera l’Angleterre mercredi à Atlanta.

Un groupe au complet à la veille du choc

L’équipe de France a poursuivi lundi sa préparation pour la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne avec un groupe au complet, à la veille d’un rendez-vous décisif au stade de Dallas. Tous les joueurs ont pris part à la séance d’entraînement, sans pépin physique, confirmant que Didier Deschamps pourra compter sur l’ensemble de son effectif pour cette affiche du dernier carré.

Portés par leur solidité depuis le début du Mondial, les coéquipiers de Mbappé abordent ce choc avec confiance. L’ambiance est restée sereine et appliquée lors des derniers ajustements, entre travail tactique et exercices avec ballon.

Une revanche attendue face à l’Espagne

La France, double championne du monde (1998, 2018), affrontera mardi 14 juillet à Dallas l’Espagne, championne du monde 2010, pour une place en finale. Il s’agira de la deuxième confrontation entre les deux nations en phase finale de Coupe du monde, après les huitièmes de finale de 2006, remportés par les Bleus (3-1). Les deux sélections se sont également affrontées récemment, l’Espagne s’étant imposée face à la France en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1), puis lors de la demi-finale de la Ligue des nations en juin 2025 (5-4).

Mbappé, meilleur buteur du tournoi

Auteur de huit buts et trois passes décisives depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé porte l’attaque française aux côtés d’Ousmane Dembélé, cinq buts, et de Michael Olise, meilleur passeur du tournoi avec cinq offrandes. Les Bleus se sont qualifiés pour le dernier carré en battant le Maroc en quarts de finale (2-0).

Une Roja quasi-inviolable en défense

De son côté, l’Espagne n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de son parcours nord-américain, face à la Belgique en quarts de finale (2-1). Les hommes de Luis de la Fuente avaient terminé en tête de leur groupe avant d’écarter l’Autriche (3-0) puis le Portugal (1-0). Lamine Yamal, deuxième au Ballon d’or 2025 derrière Ousmane Dembélé, est annoncé comme l’un des joueurs à suivre dans les rangs espagnols.

L’autre demi-finale mercredi à Atlanta

L’autre demi-finale opposera mercredi l’Argentine à l’Angleterre, à Atlanta. Les Three Lions ont validé leur ticket pour le dernier carré aux dépens de la Norvège (2-1 après prolongation), tandis que l’Albiceleste a dominé la Suisse (3-1 après prolongation).