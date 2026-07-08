Le Premier ministre français salue « l’excellent niveau » de coopération policière et judiciaire avec le Maroc

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a salué mercredi à Paris « l’excellent niveau » de coopération policière et judiciaire avec le Maroc.

« Je salue l’excellent niveau de coopération policière et judiciaire avec le Maroc et la qualité de cette relation puissante avec nos partenaires marocains », a affirmé M. Lecornu qui répondait au Sénat aux questions d’actualité adressées à son gouvernement.

Le chef de l’exécutif français s’est félicité, à cette occasion, de la présence au Sénat d’une délégation de députés marocains invités par le président du groupe d’amitié France-Maroc, le sénateur Christian Cambon, dans le cadre de la dynamique qui caractérise les relations bilatérales, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire.

Conduite par le président du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des Conseillers, Mohamed Zidouh, la délégation marocaine avait eu, mardi à Strasbourg, une série de rencontres avec des députés européens et s’était entretenue avec la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica.