France: l’épisode caniculaire exceptionnel marqué par une augmentation des décès

Plus de 1 200 décès (toutes causes) ont été enregistrés pour la journée du 24 juin et plus de 1 400 décès quotidiens les 25 juin et 26 juin (les données du 26 juin sont non consolidées). A titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1 000 décès par jour en avril / mai.

Ainsi, depuis le 24 juin, environ 1 000 décès supplémentaires (chiffres non consolidés) ont donc été observés par rapport aux décès observés les mois précédents.

Cette augmentation est plus marquée dans les régions en vigilance rouge sur les derniers jours, en particulier en Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire.

Les augmentations concernent toutes les classes d’âges, rappelant que les effets de la canicule peuvent affecter toute la population. Néanmoins 85% des décès observés concernent les personnes de 65 ans et plus.

Les décès observés ont augmenté en établissement hospitalier, en EHPAD et à domicile. Toutefois, depuis le 24 juin, une augmentation particulièrement marquée des décès à domicile est observée (de l’ordre de 40%), tout particulièrement en Ile-de-France.

Ce constat rappelle les mesures de solidarité envers les personnes isolées et en situation de grande solitude, y compris dans les zones fortement urbanisées.

Des données partielles qui sous-estiment le nombre total de décès

En effet, cette surveillance réactive des décès est basée sur la remontée des certificats électroniques de décès. Elle n’est pas exhaustive et permet d’enregistrer habituellement environ 60% de la mortalité nationale.

La couverture du système est encore hétérogène selon les régions et surtout selon le type de lieu de décès : elle enregistre 25% de la mortalité survenant à domicile, 45% de ceux en EHPAD et près de 80% en établissement hospitalier.

Les tendances observées doivent donc être interprétées avec prudence car les données sont sous estimées, en particulier dans les zones et pour les lieux de décès les moins couverts par le dispositif comme les décès à domicile. La mortalité sera en conséquence plus élevée que ces premières données.

Les épisodes caniculaires touchent toutes les tranches d’âge, mais elles sont particulièrement dangereuses pour les personnes vulnérables, notamment les plus de 75 ans.