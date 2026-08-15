Région MENA : Forte accélération des échanges commerciaux avec Israël au premier semestre 2026

Les échanges commerciaux entre Israël et plusieurs pays de la région MENA — notamment les Émirats arabes unis, la Jordanie, l’Égypte, le Maroc et Bahreïn — ont enregistré une vive progression au cours du premier semestre 2026 selon des données compilées par The Heritage Foundation et les services officiels israéliens.

Une dynamique commerciale régionale en nette expansion

Les flux de marchandises entre Israël et ses partenaires économiques de la zone MENA affichent une trajectoire ascendante marquée. D’après les bilans semestriels recoupés par The Heritage Foundation et les autorités israéliennes, les volumes d’échanges bilatéraux ont progressé de façon notable au cours des six premiers mois de l’année 2026, confirmant l’ancrage des canaux logistiques et industriels établis à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Les volumes par pays : les Émirats mènent la danse, le Maroc et Bahreïn accélèrent

Les Émirats arabes unis demeurent de loin le premier partenaire commercial d’Israël dans la région avec 1,5 milliard de dollars d’échanges sur le semestre, soit une hausse de 10 % en glissement annuel. Les échanges avec la Jordanie se maintiennent à un niveau substantiel de 352,3 millions de dollars (+12 %), tandis que les flux avec l’Égypte progressent de 25 % pour atteindre 348,1 millions de dollars.

Du côté du Royaume du Maroc, le commerce bilatéral enregistre une poussée spectaculaire de 70 %, culminant à 105,5 millions de dollars, dynamisé par les secteurs technologiques, agricoles et manufacturiers. Enfin, Bahreïn enregistre une envolée exponentielle de 554 %, totalisant 46,6 millions de dollars.

Résilience des corridors économiques et opportunités partagées

Cette consolidation chiffrée démontre la vigueur des relations économiques et d’affaires dans un environnement géopolitique complexe. Les accords de coopération bilatérale et les cadres de partenariat économique continuent de stimuler les investissements croisés, la fluidité des corridors maritimes et les complémentarités industrielles au bénéfice de la compétitivité régionale.