Rabat : Coup d’envoi festif de la 5ème édition du festival « RAB’ AFRICA »

La 5ᵉ édition du festival « RAB’ AFRICA » s’est ouverte vendredi soir à Rabat avec une soirée inaugurale marquée par les prestations de Mr ID, Duke et Dizzy DROS, lançant une série de concerts réunissant 30 artistes jusqu’au 23 août.

Une ouverture rythmée entre sonorités électroniques et musiques traditionnelles

La capitale du Royaume vibre au diapason des musiques contemporaines. Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la 5ᵉ édition du festival « RAB’ AFRICA » a officiellement levé son rideau vendredi 14 août 2026 devant un public nombreux venu de tous les horizons. Pour cette première soirée, le DJ et producteur Abderrahmane El Hafid, alias « Mr ID », a ouvert les festivités à travers un set novateur fusionnant musique électronique, cadences marocaines et rythmes africains inspirés du patrimoine musical traditionnel.

Le rap et la scène urbaine marocaine à l’honneur

L’effervescence a ensuite gagné d’un cran avec la montée sur scène de l’artiste marocain « Duke », qui a interprété plusieurs de ses morceaux phares devant une audience conquise. Le point d’orgue de cette soirée d’ouverture a été marqué par la prestation très attendue du rappeur « Dizzy DROS », figure majeure du rap marocain, qui a enchaîné ses titres les plus populaires avec une énergie communicative. Programmé jusqu’au 23 août, l’événement propose une affiche éclectique réunissant 30 artistes pour célébrer la diversité artistique nationale tout au long de la période estivale.