Alger intensifie son déploiement énergétique au Sahel en appuyant les capacités d’exportation de Niamey

Le groupe algérien Sonatrach et la Société nationale nigérienne du pétrole (Sonidep) ont concrétisé leur première opération de commercialisation conjointe de pétrole brut nigérien « Meleck », chargée depuis le terminal maritime de Sèmè au Bénin.

Première cargaison conjointe exportée depuis le terminal de Sèmè

Le partenariat énergétique entre l’Algérie et le Niger franchit une étape opérationnelle majeure. Le groupe public algérien Sonatrach a annoncé avoir procédé, en coopération avec la Société nationale nigérienne du pétrole (Sonidep), au chargement de la première cargaison de pétrole brut nigérien dénommé « Meleck ». L’opération a été réalisée le 14 août 2026 à partir du terminal pétrolier maritime de Sèmè, au Bénin, point d’aboutissement de l’oléoduc d’exportation reliant les champs pétroliers d’Agadem aux côtes atlantiques.

Appui commercial et renforcement de l’ancrage sahélo-saharien

Dans un communiqué, la Sonatrach précise que cette démarche s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’expansion continentale visant à faire bénéficier ses partenaires africains de ses réseaux de négoce et de son savoir-faire dans la commercialisation des hydrocarbures. Cette première vente conjointe intervient en parallèle de la relance des investissements algériens dans l’exploration pétrolière au nord du Niger, notamment sur le bloc de Kafra à proximité immédiate de la frontière algéro-nigérienne, consolidant le rôle d’Alger comme partenaire technique et commercial de Niamey.