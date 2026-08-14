Assassinat du patron d’UnitedHealthcare : Luigi Mangione plaide coupable devant la justice fédérale américaine

Luigi Mangione a formellement plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour l’assassinat de Brian Thompson, PDG du géant de l’assurance santé UnitedHealthcare, abattu en pleine rue à Manhattan en décembre 2024.

Aveu formel et reconnaissance des chefs d’accusation fédéraux

C’est un tournant décisif dans l’une des affaires criminelles les plus médiatisées de ces dernières années aux États-Unis. Luigi Mangione, le suspect arrêté après une traque à l’échelle nationale, a officiellement avoué avoir assassiné Brian Thompson, le directeur général du groupe d’assurance santé UnitedHealthcare. Lors de son audience devant la juridiction fédérale, l’accusé de 27 ans a formellement plaidé coupable des charges retenues contre lui, scellant ainsi l’issue pénale du volet fédéral de la procédure.

Rappel des faits : une exécution ciblée au cœur de Manhattan

Les faits remontent au matin du 4 décembre 2024. Brian Thompson avait été abattu de sang-froid par balles devant l’hôtel New York Hilton Midtown, où il s’apprêtait à assister à la conférence annuelle des investisseurs de son entreprise. Le tireur masqué avait pris la fuite à vélo à travers Central Park, déclenchant une intense chasse à l’homme de plusieurs jours. Luigi Mangione avait finalement été interpellé dans un restaurant McDonald’s à Altoona, en Pennsylvanie, en possession d’une arme à feu munie d’un silencieux, d’une fausse pièce d’identité et d’un manifeste manuscrit fustigeant la cupidité des compagnies d’assurance privées et le système médical américain.

Un dossier emblématique des fractures sociétales américaines

Au-delà de la qualification pénale d’assassinat prémédité, cette affaire a suscité de vives tensions au sein de l’opinion publique américaine, révélant la colère profonde d’une partie de la population contre le fonctionnement des assurances santé et les refus de prise en charge des soins médicaux. En plaidant coupable, Luigi Mangione évite un procès fédéral public à haut risque et attend désormais le prononcé de sa peine, qui pourrait se traduire par la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.