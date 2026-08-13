Le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président colombien après le séisme

Le Souverain a transmis un message de compassion et de solidarité au président colombien Abelardo de la Espriella Otero à la suite du tremblement de terre meurtrier survenu en Colombie.

Message royal de compassion et de soutien

À la suite de la catastrophe naturelle majeure ayant frappé plusieurs régions de la Colombie, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message officiel de condoléances et de compassion au président de la République de Colombie, M. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Le Souverain y exprime avoir appris avec une vive émotion les conséquences humaines et matérielles du séisme dévastateur survenu le 10 août dernier.

Affirmation de la solidarité marocaine

En ces circonstances tragiques, le Souverain a tenu à assurer le chef d’État colombien de la pleine solidarité du Royaume du Maroc envers son pays partenaire. « Au nom du peuple marocain et en Mon nom personnel, J’exprime, à travers vous, aux familles endeuillées et au peuple colombien, Mes profonds sentiments de sympathie et de compassion », a écrit Sa Majesté le Roi dans son message. Cette démarche fraternelle s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d’amitié unissant Rabat et Bogota.