Christopher Deutsch prend ses fonctions de consul général des États-Unis à Casablanca

Le diplomate de carrière américain Christopher Deutsch a officiellement pris la tête du consulat général des États-Unis à Casablanca, succédant à Marissa Scott-Torres au sein du nouveau siège inauguré au printemps 2026.

Prise de fonction d’un diplomate chevronné

La Mission des États-Unis au Maroc a officialisé ce mercredi 12 août 2026 l’arrivée de Christopher Deutsch en tant que nouveau consul général des États-Unis à Casablanca, opérant sous la direction de l’ambassadeur américain Duke Buchan III. Diplomate de carrière arabophone formé aux universités de Yale et Princeton, Christopher Deutsch apporte une solide expertise acquise au sein du département d’État à Washington – où il suivait les affaires régionales du Moyen-Orient – ainsi qu’à travers plusieurs affectations de terrain, notamment au Yémen, en Irak, en Égypte, en Italie et en Haïti.

Passage de témoin et consolidation des liens stratégiques

Christopher Deutsch prend la relève de la diplomate Marissa Scott-Torres, qui occupait la fonction de consule générale à Casablanca depuis l’été 2022 et avait piloté la transition opérationnelle des services américains vers la nouvelle plateforme consulaire. À l’occasion de sa prise de poste, le nouveau consul général a réaffirmé la centralité du partenariat bilatéral : « Notre partenariat avec le Maroc constitue l’une des alliances les plus anciennes et les plus durables des États-Unis. Je me réjouis de soutenir la vision de l’ambassadeur en renforçant nos liens avec nos partenaires locaux et en développant le commerce et les investissements ».

Une installation dans le nouveau complexe de Casa Finance City

Le nouveau chef de mission exerce ses fonctions au sein du récent complexe consulaire américain inauguré le 30 avril 2026 dans le quartier d’affaires Casablanca Finance City (CFC), un projet ayant mobilisé un investissement de plus de 300 millions de dollars. La cérémonie d’inauguration de ce siège ultramoderne avait été présidée par le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau, l’ambassadeur Duke Buchan III et la consule générale sortante Marissa Scott-Torres. Du côté marocain, l’événement avait été rehaussé par la présence de Fouad Ali El Himma, conseiller du Roi Mohammed VI, et de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, venus procéder au traditionnel coupé de ruban.