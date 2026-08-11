Clôture du programme « Écoles d’été » soutenu par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Al-Qods

Le programme « Écoles d’été », financé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour soutenir la jeunesse palestinienne, s’est achevé ce mardi après avoir offert un cadre éducatif et récréatif à 3 000 enfants de la Ville sainte.

Un bilan significatif pour l’action sociale marocaine à Al-Qods

Le programme « Écoles d’été », financé et supervisé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avec l’appui direct du Royaume du Maroc, a clôturé ses activités ce mardi 11 août 2026. Déployé sur une durée de deux mois, ce dispositif social d’envergure a bénéficié à environ 3 000 enfants palestiniens issus de divers quartiers et camps de la Vieille Ville et de sa périphérie, notamment Silouane, Ras Al-Amoud, Ouadi Al-Joz, Cheikh Jarrah ou encore le camp de Chaafat.

Mise en œuvre des Orientations de la Présidence du Comité Al-Qods

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la continuité de l’action humanitaire et de terrain menée sur le territoire par le Royaume, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods. Les ateliers proposés au sein de 20 associations et centres communautaires locaux ont combiné le soutien psychologique, l’apprentissage par le jeu, le sport, les arts traditionnels comme la danse Dabka, ainsi qu’une initiation aux technologies modernes et à l’intelligence artificielle. Les responsables institutionnels maqdessis ont souligné l’importance de ce cadre sécurisé et stimulant pour le développement humain des enfants face aux pressions quotidiennes.

Satisfaction des acteurs locaux et des participants

Sur le terrain, la diversité des programmes – incluant des formations artistiques, des tournois de football et des ateliers d’artisanat – a recueilli l’adhésion des familles et des encadrants. Le directeur de l’Association caritative Ouadi Al-Joz, Diaa Al Houssein, ainsi que les responsables de l’Institut des Orphelins Arabes ont salué l’impact direct du soutien de l’Agence marocaine, lequel a permis d’élargir la capacité d’accueil des structures locales et de renforcer la résilience des jeunes populations de la Ville sainte.