Le ministre israélien de la Diaspora revendique la création d’un réseau d’alliances avec la droite conservatrice européenne

Le ministre israélien de la Diaspora a salué le rapprochement stratégique opéré par le gouvernement israélien avec plusieurs formations de la droite conservatrice et souverainiste européenne.

Un axe affirmé avec la droite conservatrice européenne

Le ministre israélien des Affaires de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme, Amichai Chikli, s’est félicité publiquement de la structuration de liens politiques étroits entre le gouvernement israélien et diverses formations de la droite souverainiste en Europe. Lors d’une prise de parole publique consacrée à la stratégie diplomatique de son cabinet, le responsable gouvernemental a mis en avant la constitution progressive d’un bloc d’alliances idéologiques et politiques sur le continent européen.

Éloge explicite des figures de Vox et du Rassemblement national

Au cours de son intervention, Amichai Chikli a ciblé nommément plusieurs responsables politiques européens pour illustrer cette convergence doctrinale. « Nous avons créé un système d’alliances en Europe sans équivalent par le passé, avec la droite conservatrice profonde. Vox en Espagne, dirigé par Santiago Abascal : il est aujourd’hui la voix la plus sioniste d’Espagne, pro-Israël, anti-terroriste et opposée au Hamas », a affirmé le ministre israélien. Élargissant son propos aux mouvements politiques français, le membre du gouvernement de Benjamin Netanyahu a ajouté : « Il en va de même pour Jordan Bardella et Marine Le Pen en France. Avec ces personnalités, une véritable proximité s’est créée. Elles sont désormais en tête de tous les sondages ».

Une reconfigurations diplomatique et partisane sous haute attention

Cette stratégie de rapprochement marque une évolution significative dans la diplomatie de la majorité israélienne guidée par le Likoud. En s’appuyant sur des groupes parlementaires européens comme les Patriotes pour l’Europe, le gouvernement israélien entend consolider des appuis politiques au sein des institutions européennes face aux pressions diplomatiques internationales relatives au conflit au Proche-Orient.