Dynamic Maroc et The Moroccan Pulse organisent à Rabat un déjeuner networking avec des membres de la diaspora marocaine de France

Deux associations, The Moroccan Pulse et Dynamic Maroc ont réuni à Rabat 40 entrepreneurs, cadres, élus et acteurs engagés, à l’occasion de la 2e édition de leur déjeuner networking dédié aux Marocains du Monde. Au-delà de la rencontre et du networking, cette initiative s’inscrit dans une ambition plus large : contribuer à la construction d’un réseau solide, structuré et durable de Marocains du Monde, capable de mobiliser les compétences, les expertises, les expériences et les réseaux de la diaspora au service du développement et du rayonnement du Royaume.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a, à plusieurs reprises dans ses discours, souligné la place centrale des Marocains du Monde dans la dynamique nationale et appelé à renforcer leur contribution au développement du pays, ainsi que les liens qui les unissent à leur pays d’origine.

Dans le prolongement des orientations Royales en faveur des Marocains du Monde

La mobilisation des Marocains du Monde constitue depuis plusieurs années une priorité clairement affirmée dans les orientations Royales. Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste n’a cessé de rappeler la nécessité de consolider les liens avec les marocains établis à l’étranger, de mieux valoriser leurs compétences et leurs expériences et de créer les conditions leur permettant de participer pleinement au développement du Royaume.

Dans cette perspective, la construction d’un réseau MRE fort, ouvert et connecté aux différentes composantes de l’écosystème national apparaît comme un levier essentiel pour donner une traduction concrète à cette vision. L’initiative portée par The Moroccan Pulse et Dynamic Maroc entend précisément contribuer, à son échelle, à cette dynamique : créer des espaces de rencontre réguliers, favoriser la confiance entre les membres de la diaspora, décloisonner les réseaux et permettre l’émergence de collaborations qui dépassent les frontières et les secteurs.

40 profils économiques, institutionnels et engagés réunis à Rabat

Cette deuxième édition a réuni 40 entrepreneurs, élus et professionnels aux parcours diversifiés, venus partager leurs expériences, leurs projets et leur volonté de contribuer aux dynamiques économiques et sociales du Royaume. La rencontre a notamment été marquée par la présence de M. Fathallah Silmassi, ancien Ambassadeur, ancien Directeur Général de l’AMDI et actuellement Directeur Général de la Commission de l’Union africaine, de M. M’jid El Guerrab, conseiller des Français de l’étranger et ancien député de la 9e circonscription des Français établis hors de France et Mme Hanane Mazili, Chargée de mission au Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Leur présence a permis d’enrichir les échanges autour des enjeux liés à la mobilité internationale, à l’engagement, à l’investissement, à la création de valeur, au partage d’expertise et au rayonnement du Maroc.

A ce titre, M. Sijilmassi a partagé ses réflexions sur l’avenir des relations entre l’Europe et l’Afrique en particulier le rôle de la diaspora. Il a notamment mis l’accent sur la centralité du Maroc qui, sous l’égide du Roi Mohammed VI, est devenu un pôle de stabilité et de développement. Il a enfin invité les participants à continuer à s’investir activement dans les différents projets de développement socio-économiques.

Il a enfin félicité The Moroccan Pulse et Dynamic Maroc pour leurs initiatives et projets en faveur des Marocains du Monde.

De l’attachement au Maroc à l’engagement concret

Les échanges ont fait ressortir une conviction commune : l’attachement au Maroc peut et doit pouvoir se traduire par des formes d’engagement concrètes. « Entreprendre, investir, transmettre une expertise, accompagner un jeune entrepreneur, mettre en relation les MDM et les acteurs institutionnels, contribuer à un projet ou encore ouvrir son réseau international sont autant de formes de participation susceptibles de renforcer les liens entre le Royaume et ses MDM », souligne Mme Bouchra Bayed, présidente-fondatrice du réseau ‘The Moroccan Pulse – Beyond Nations’.

« Dans cette perspective, The Moroccan Pulse et Dynamic Maroc souhaitent favoriser l’émergence d’une culture du réseau MRE, fondée sur la connaissance mutuelle, la solidarité professionnelle, la circulation des opportunités et la capacité collective à faire émerger des initiatives », ajoute-t-elle.

Un lieu qui illustre concrètement la dynamique du retour et de l’investissement

Le choix du restaurant « MOE Tea Room » ayant accueilli cette deuxième édition faisait lui-même écho à cette dynamique. L’établissement a été fondé par M. Wahid Badaoui, un Marocain de France, ayant fait le choix de s’installer au Maroc, d’y entreprendre et d’y investir.

Son parcours constitue une illustration concrète de l’une des dynamiques mises en avant lors du déjeuner : celle de Marocains du Monde qui transforment leur lien avec le Royaume en projet entrepreneurial, investissement et création de valeur locale. Cette dimension a donné une résonance particulière à la rencontre, en mettant en lumière un exemple concret de retour, d’ancrage et d’investissement au Maroc.

Une initiative appelée à devenir un réseau national et itinérant

Après deux éditions organisées à Rabat, The Moroccan Pulse et Dynamic Maroc entendent poursuivre et amplifier cette dynamique. La prochaine édition du déjeuner networking sera organisée dans une autre ville du Royaume, avec l’ambition de connecter progressivement le réseau aux différents écosystèmes territoriaux du Maroc et d’y associer de nouveaux entrepreneurs, compétences, porteurs d’initiatives et Marocains du Monde.

« L’objectif est de faire de ces rendez-vous les points d’ancrage d’une démarche plus large : construire, ville après ville, secteur après secteur et génération après génération, un réseau MRE solide, transversal et durable, capable de rapprocher les talents marocains du monde des opportunités et des besoins du Royaume », souligne M. Said Laattiris, président-fondateur du réseau ‘Dynamic Maroc’.

« À terme, l’ambition est de faire émerger une communauté de Marocains du Monde qui ne soit pas seulement réunie autour d’une identité et d’un attachement communs, mais également autour d’une capacité collective à agir, entreprendre, investir, transmettre et contribuer au développement et au rayonnement du Maroc », indique-t-il.

The Moroccan Pulse – Beyond Nations

The Moroccan Pulse – Beyond Nations est une initiative dédiée à la mobilisation des compétences, des expertises et des réseaux des Marocains du Monde. Elle développe des espaces de réflexion, de rencontre et de mise en relation autour de projets à dimension économique, sociale, culturelle et entrepreneuriale, avec l’ambition de contribuer à la construction de passerelles durables entre le Maroc et sa diaspora.

Dynamic Maroc

Dynamic Maroc œuvre à la création de synergies entre professionnels, entrepreneurs et porteurs d’initiatives souhaitant contribuer au développement et au rayonnement du Maroc. À travers des rencontres, des échanges et des initiatives de mise en réseau, Dynamic Maroc contribue à favoriser le partage d’expériences, la création de connexions et l’émergence de collaborations.