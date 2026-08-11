Doha a salué des progrès décisifs dans les discussions bilatérales menées entre le Sultanat d’Oman et la République islamique d’Iran pour sécuriser le transit maritime dans le détroit d’Ormuz.

Le Qatar annonce une avancée majeure dans les pourparlers entre Mascate et Téhéran sur le détroit d’Ormuz

Une impulsion diplomatique majeure pour la sécurité du Golfe

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a fait part ce mardi 11 août 2026 d’une évolution significative dans le dialogue bilatéral engagé entre Oman et l’Iran au sujet du statut et de la sécurité du détroit d’Ormuz. Selon les éléments communiqués par la diplomatie qatarie, les concertations intenses menées sous l’impulsion de Mascate ont permis d’aplanir plusieurs différends techniques et sécuritaires majeurs relatifs à la libre circulation des navires de commerce dans cette voie d’eau stratégique.

Un engagement renforcé en faveur de la stabilité régionale

L’exécutif qatari a officiellement salué l’approche constructive adoptée par les deux parties régionales pour préserver les flux énergétiques mondiaux. Dans un communiqué officiel rendu public à Doha, le ministère des Affaires étrangères a souligné l’impact positif de ces négociations : « Les discussions ouvertes ouvrent la voie à un mécanisme conjoint garantissant la sécurité de la navigation maritime et la stabilité durable de la région ». Doha a réaffirmé son plein soutien à toutes les initiatives visant à réduire la présence militaire étrangère au profit d’arrangements de sécurité purement régionaux.

Un enjeu capital pour le commerce énergétique mondial

Cette avancée diplomatique survient dans un contexte de vive attention internationale portée au détroit d’Ormuz, point de passage névralgique par lequel transite près d’un cinquième de la consommation mondiale de pétrole brut. Le rapprochement entre Oman, acteur traditionnel de la médiation régionale, et Téhéran pourrait déboucher sur l’établissement de nouveaux protocoles de communication d’urgence afin de prévenir tout incident naval involontaire entre les forces maritimes opérant dans la zone.