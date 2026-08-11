Le chef de la diplomatie espagnole se déplace ce mardi dans la ville occupée de Sebta pour évaluer le dispositif sécuritaire et la prise en charge des mineurs à la suite des récents événements migratoires.

Le ministre José Manuel Albares attendu ce mardi à Sebta : « Le rôle du Maroc est fondamental » affirme le chef de la diplomatie espagnole

Un déplacement gouvernemental sous haute pression politique

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, effectue ce mardi 11 août 2026 une visite officielle dans la ville occupée de Sebta, accompagné de la ministre de la Défense, Margarita Robles, et de plusieurs membres du gouvernement espagnol. Ce déplacement ministériel conjoint intervient au terme d’une séquence marquée par des tentatives de passages massifs enregistrées aux abords de la frontière et vise à inspecter la chaîne de commandement ainsi que les infrastructures de contrôle.

Reconnaissance formelle de l’efficacité de la coopération marocaine

Face aux interpellations des partis d’opposition à Madrid, le chef de la diplomatie espagnole a tenu à souligner l’action décisive déployée par les forces de sécurité du Royaume pour contenir les flux. « La coopération avec le Royaume du Maroc s’est manifestée dès les premières minutes sur le terrain pour stopper les arrivées et organiser les retours dans le cadre des protocoles établis », a affirmé José Manuel Albares, rappelant que le partenariat sécuritaire entre Rabat et Madrid constitue le principal rempart contre les réseaux de passeurs.

L’accumulation de plus de 1 400 mineurs crée un blocage administratif

La présence sur place de plus de 1 400 mineurs non accompagnés concentre l’essentiel des difficultés logistiques du gouvernement espagnol dans la ville occupée de Sebta. Les capacités d’accueil locales étant largement dépassées, l’exécutif de Pedro Sánchez se heurte au refus de plusieurs communautés autonomes espagnoles de recueillir ces jeunes, provoquant une vive polémique institutionnelle à Madrid quant à la répartition des charges financières et administratives de cette prise en charge.