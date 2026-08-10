Des étudiants marocains dénoncent un « taux de refus sans précédent » des visas d’études pour l’Italie

Un certain nombre d’étudiants marocains souhaitant poursuivre leurs études en Italie dénoncent un refus jugé injustifié de leurs demandes de visa par le consulat italien de Casablanca, malgré des dossiers complets.

Des refus jugés injustifiés malgré des dossiers complets

Un certain nombre d’étudiants marocains souhaitant poursuivre leurs études en Italie ont signalé qu’ils souffrent d’un « refus injustifié des demandes de visas d’études » de la part du consulat italien à Casablanca, malgré la disponibilité de toutes les conditions requises. Selon les plaintes formulées, « il existe un grave problème lié aux visas d’études au consulat italien de Casablanca, où le taux de refus atteint des niveaux sans précédent, et un grand nombre d’étudiants sont surpris par le rejet de leurs demandes malgré la présence d’une admission universitaire et des documents requis, avec des justifications qu’ils considèrent comme floues ou illogiques, ce qui pourrait entraîner la perte d’une année d’études complète ».

Une procédure encadrée par TLScontact

Au Maroc, la réception des dossiers de demande de visa italien est confiée à la société sous-traitante TLScontact, qui dispose de centres dans plusieurs villes du Royaume, dont Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Agadir, Oujda et Tanger. Les délais moyens de traitement varient généralement entre 15 et 45 jours ouvrables, avec des délais rallongés en période estivale, moment charnière pour les étudiants candidats à une rentrée universitaire en Italie à l’automne.

Un développement des échanges universitaires ces dernières années

Le réseau diplomatique et consulaire italien au Maroc s’appuie par ailleurs sur Uni-Italia, l’association officielle italienne chargée de la promotion de l’enseignement supérieur transalpin et de l’accompagnement des étudiants internationaux, dans un contexte de développement des relations entre universités marocaines et italiennes et de hausse du flux d’étudiants marocains vers l’Italie ces dernières années.