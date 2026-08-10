L’UEFA, l’AFC et la Concacaf exigent un examen « totalement indépendant » du projet de vente de la Coupe du monde

L’UEFA, l’AFC et la Concacaf ont exigé conjointement un examen « totalement indépendant, mené par une tierce partie » du projet avorté de la FIFA visant à céder une participation dans la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Une exigence commune à trois confédérations

L’UEFA, l’AFC et la Concacaf exigent « un examen totalement indépendant par une tierce partie » de la proposition qui visait à vendre une participation dans la Coupe du monde à des investisseurs privés. Ces trois confédérations, qui représentent ensemble 136 des 211 fédérations membres de la FIFA, entendent faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à la présentation de ce projet, en dehors de tout circuit de gouvernance et de consultation habituel.

« Aucune option ne doit être exclue »

Après le retrait du projet fin juillet, l’UEFA avait déjà annoncé vouloir travailler avec ses associations, en étroite coopération avec d’autres confédérations, pour « réfléchir à la manière dont de tels événements ont pu se produire et élaborer un plan afin de garantir que cela ne se reproduise plus ». L’instance européenne avait insisté sur le fait que cet examen devrait être « approfondi et exhaustif », précisant qu' »aucune option ne doit être exclue » et que la direction actuelle de la FIFA avait « perdu la confiance » non seulement de l’UEFA, mais aussi de « nombreux autres membres de la famille du football ».

L’AFC réclame une révision de la gouvernance

La Confédération asiatique de football avait pour sa part appelé la FIFA à « entreprendre d’urgence un examen de sa gouvernance et de son cadre décisionnel afin de garantir que les propositions d’envergure mondiale soient élaborées dans le cadre d’une consultation appropriée, d’une participation active et d’un contrôle adéquat par ses instances statutaires ». La Concacaf avait de son côté dénoncé le fait d’avoir été informée du projet uniquement par les médias, « sans discussion préalable avec les organes de gouvernance et les parties prenantes concernés ».

Une CAF en retrait de ce front commun

Contrairement à ces trois confédérations, la CAF avait initialement choisi une posture plus mesurée en appelant simplement ses membres à « examiner » le projet, avant de réaffirmer début août son soutien unanime à Gianni Infantino. Le président de la FIFA reste, à ce stade, le seul candidat déclaré à sa propre succession, lors de l’élection prévue en mars 2027 à Rabat.