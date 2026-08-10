Rabat : ouverture du 14e Festival International des Arts et de la Culture « Été des Oudayas »

Le coup d’envoi de la 14e édition du Festival International des Arts et de la Culture « Été des Oudayas » a été donné dimanche soir à la corniche du Bouregreg à Rabat, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Une soirée d’ouverture placée sous le Haut Patronage royal

Le coup d’envoi de la 14e édition du Festival International des Arts et de la Culture « Été des Oudayas » a été donné, dimanche soir, à la corniche du Bouregreg à Rabat. La soirée d’ouverture de cette manifestation, organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a été marquée par le concert animé par l’artiste Fouad Zbadi, qui a présenté une sélection des chefs-d’œuvre de la musique classique arabe et marocaine, avant d’être décoré du bouclier du festival, en reconnaissance de sa contribution à l’art marocain et arabe.

Un hommage à Mahmoud Megri

La soirée a également été ponctuée par un hommage rendu à l’artiste Mahmoud Megri, considéré comme l’un des piliers de l’art marocain, ayant réussi à fusionner la chanson marocaine et la musique rock, contribuant par sa création à enrichir la scène musicale nationale et donnant à la musique marocaine un rayonnement au niveau international.

Une programmation aux accents internationaux

Cette soirée musicale a connu la participation d’autres artistes marocains et étrangers, notamment l’artiste bulgare Diana Dvova, qui a gratifié le public d’extraits de chansons du patrimoine bulgare, aux côtés de l’artiste, chanteur et compositeur marocain Ayoub Tijani, qui a présenté une sélection de chansons marocaines authentiques, et de l’artiste Fatima Zahra Laaroussi, qui a interagi avec le public en interprétant une sélection variée de ses chansons, accompagnée de l' »Orchestre Multiculturel du Maroc », sous la direction du maestro Hamza Amazgar.

Une programmation variée, selon la directrice du festival

Dans une déclaration à la MAP, la présidente du Conseil national de la musique et directrice générale du festival, Wafae Bennani, a relevé que ce 14e festival se distingue par une programmation artistique variée répondant à tous les goûts, tout en veillant à proposer du nouveau à chaque édition. La cérémonie d’ouverture a été marquée par un hommage à Mahmoud Megri, en plus de l’attribution de prix et d’hommages à un certain nombre d’artistes tout au long des jours du festival, a-t-elle affirmé, ajoutant que cela reflète l’ouverture de l’événement sur les différents genres musicaux et générations artistiques. Elle a poursuivi que le festival entend animer la dynamique culturelle dans la ville de Rabat, encourager les créateurs marocains parmi les pionniers et les jeunes, et renforcer la communication entre les générations artistiques.

« L’amour du public a toujours été la motivation »

De son côté, l’artiste Mahmoud Megri a estimé que l’hommage qui lui a été rendu constitue une reconnaissance collective à l’ensemble des membres du groupe des Frères Megri, ainsi qu’au public qui a été un soutien essentiel dans la continuité de leur apport artistique, tout au long de leur parcours artistique. « L’amour du public a toujours été la motivation pour présenter de nouvelles œuvres et enrichir l’expérience artistique », a-t-il souligné, notant que sa participation à cette édition du festival reflète la continuité du message artistique à travers la nouvelle génération de cette famille artistique.

Un festival porté par plusieurs partenaires institutionnels

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec le Comité national de la musique (membre du Conseil international de la musique, partenaire officiel de l’UNESCO), avec le soutien de la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, le festival, qui se poursuit jusqu’au 12 août, offrira au public un riche programme avec des soirées artistiques variées animées par plusieurs artistes marocains de renommée.