Lucas Digne fait son retour au PSG, dix ans après son premier passage

Un retour au PSG dix ans après son départ

Lucas Digne, latéral gauche international français de 33 ans, rejoint le Paris Saint-Germain en provenance d’Aston Villa, moyennant une indemnité de 7 millions d’euros. Le joueur a signé un contrat de trois saisons, jusqu’en juin 2029, et doit essentiellement servir de doublure à Nuno Mendes dans le couloir gauche parisien. Ce transfert intervient quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, où Lucas Digne s’était imposé comme titulaire chez les Bleus, portant son total à 64 sélections.

Une carrière entamée à Lille

Formé au LOSC, Lucas Digne y débute sa carrière professionnelle avant de rejoindre une première fois le Paris Saint-Germain en juillet 2013, contre une indemnité d’environ 15 millions d’euros. Il y dispute 44 matches entre 2013 et 2016, entrecoupés d’un prêt à l’AS Roma lors de la saison 2015-2016. À l’été 2016, il quitte Paris pour le FC Barcelone, contre environ 16,5 millions d’euros, où il reste deux saisons sous la direction, entre autres, de Luis Enrique.

Un long parcours en Premier League

En août 2018, Lucas Digne s’engage avec Everton, moyennant environ 20 millions d’euros, où il devient l’un des titulaires indiscutables du couloir gauche des Toffees pendant plus de trois ans. En janvier 2022, il rejoint Aston Villa contre environ 30 millions d’euros, club avec lequel il évolue jusqu’à ce nouveau transfert vers Paris, initialement lié jusqu’en juin 2028.