Israël redoute un rapprochement saoudo-turc dans un contexte de confrontation avec Ankara

Le ministre israélien des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a qualifié le Pacte de La Mecque conclu entre l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan d' »évolution très dangereuse et très préoccupante » pour Israël.

Une réaction alarmée d’un ministre israélien

Le ministre israélien des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a réagi à la signature du Pacte de La Mecque et à ses conséquences pour Israël. « L’Alliance de La Mecque est une évolution très dangereuse et très préoccupante », a-t-il déclaré. « L’Arabie saoudite était essentiellement restée sur la réserve. Elle avait déjà un accord de défense avec le Pakistan, mais dès lors qu’elle s’aligne avec les Turcs, qui sont en confrontation directe avec nous, une confrontation qui pourrait prendre des proportions susceptibles d’avoir des conséquences extrêmement graves, aussi bien en Méditerranée que sur le front syrien, il s’agit d’une évolution qui est très, très mauvaise pour nous, pour Israël », a-t-il ajouté.

Un appel à renforcer d’autres alliances régionales

Face à ce constat, Amichai Chikli a estimé que ce développement « nous oblige à approfondir nos alliances avec la Grèce et Chypre, les Émirats arabes unis et le Somaliland ».

Un accord scellé début août entre trois puissances régionales

Le Pacte de La Mecque, signé le 7 août à Jeddah entre l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, prévoit qu’une attaque armée contre l’un des trois pays signataires soit considérée comme une attaque contre l’ensemble d’entre eux, sur le modèle de la clause de défense collective de l’Otan. Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, avait par la suite indiqué que ce pacte pourrait s’élargir à d’autres pays de la région, dont l’Égypte, tout en assurant qu’il n’était dirigé contre aucun pays en particulier.