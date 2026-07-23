Meknès célèbre le patrimoine Aïssaoua au rythme des grands classiques marocains et arabes

La 6e édition du Festival Aïssaoua Modes et Rythmes du Monde s’est ouverte mercredi soir à Meknès, sur la scène de Bab Mansour.

Un coup d’envoi donné par Amine Boudchart

L’artiste et chef d’orchestre marocain Amine Boudchart a donné, mercredi soir sur la scène de l’emblématique Bab Mansour à Meknès, le coup d’envoi de la 6e édition du Festival Aïssaoua Modes et Rythmes du Monde, en offrant au public un voyage musical à travers les grands classiques du répertoire marocain et arabe. Devant un public nombreux, Amine Boudchart, accompagné de son orchestre, a interprété une sélection de chansons emblématiques ayant marqué plusieurs générations, dans une orchestration alliant authenticité et modernité. Les spectateurs ont repris en chœur plusieurs titres, créant une atmosphère festive et empreinte d’émotion.

Aziza Al Meknassia à l’honneur du patrimoine populaire

Le concert de Boudchart a été marqué par la participation notamment de la chanteuse populaire Aziza Al Meknassia, qui a gratifié le public d’un florilège de chansons du patrimoine populaire marocain, mettant à l’honneur les sonorités authentiques de la capitale ismaïlienne.

Une fusion musicale entre soufisme marocain et tunisien

La prestation de Boudchart a été précédée par un spectacle haut en couleurs présenté par les différentes Taifas, groupes représentant les confréries soufies participantes à cette édition. Le patrimoine de la Hadra tunisienne et l’art du Malouf ont été aussi mis à l’honneur lors d’une création artistique ayant réuni le maître soufi tunisien Mohamed Ali Jelali et des Taifas d’Aïssaoua de Meknès, offrant au public une fusion musicale et spirituelle qui a suscité une vive admiration à l’ouverture du festival.

Cette rencontre entre les traditions soufies tunisienne et marocaine a proposé un dialogue musical mêlant les sonorités du Malouf et les rythmes de l’école Aïssaoua. Les chants spirituels, interprétés dans une parfaite harmonie, ont transporté le public dans un univers où se rejoignent les valeurs de partage, de tolérance et de spiritualité.

Un rendez-vous dédié à la transmission du patrimoine

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général du festival, Driss Didah, a souligné la grande portée culturelle, artistique et patrimoniale de cette manifestation, relevant qu’elle constitue un rendez-vous majeur dédié à la préservation, à la valorisation et à la transmission du patrimoine Aïssaoua en tant que composante essentielle de l’identité culturelle marocaine. M. Didah a ajouté que le festival, initié sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, contribue également à renforcer la dynamique touristique et économique de la ville de Meknès en attirant un large public de visiteurs, tout en mettant en valeur son riche patrimoine historique, spirituel et architectural.

Un thème centré sur le soufisme et l’unité du Royaume

Organisée sous le thème « Le soufisme et l’unité du Royaume : la Commanderie des croyants, garante spirituelle et constitutionnelle de l’unité nationale et territoriale du Royaume », cette édition met à l’honneur la mémoire spirituelle du Royaume ainsi que la place historique de Meknès en tant que haut lieu du patrimoine aïssaoui. Pendant quatre jours, le festival propose une programmation riche mêlant concerts, soirées Aïssaoua, rencontres intellectuelles, ateliers de formation, expositions patrimoniales et animations culturelles, avec la participation de 15 artistes marocains et étrangers, plus de 55 confréries Aïssaoua et de plus de 1.000 moqaddems et maîtres Aïssaoua.

Un forum international sur le soufisme

Le festival accueillera la deuxième édition du Forum international de Meknès sur le soufisme, placée sous le thème « Le soufisme et l’unité du Royaume ». Cette rencontre scientifique et intellectuelle réunira chercheurs, universitaires, spécialistes du soufisme, représentants d’institutions constitutionnelles, d’universités marocaines, d’acteurs culturels ainsi que de zaouïas et confréries spirituelles du Maroc et de l’étranger, afin d’examiner le rôle du soufisme marocain dans la consolidation des valeurs d’unité, de paix, de modération, de cohésion sociale et de préservation des constantes nationales.

Bab Mansour rouvre après sa restauration