Le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi se rend jeudi à Téhéran à la tête d’une délégation ministérielle, quelques jours après un déplacement à Washington.

Une visite consacrée à la coopération gazière

Le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi se rend à Téhéran jeudi, à la tête d’une délégation ministérielle, pour évoquer la coopération gazière et les développements régionaux, à la suite d’une invitation officielle du président iranien. Le dossier du gaz figurera à l’ordre du jour des discussions bilatérales entre l’Irak et l’Iran, conformément aux intérêts nationaux irakiens, a précisé le porte-parole du gouvernement, Haider al-Aboudi.

Un déplacement qui suit de peu la visite à Washington

Cette visite intervient quelques jours seulement après le retour d’Ali al-Zaidi de Washington, où il avait signé 48 accords et mémorandums d’entente avec des entreprises américaines, tout en renforçant les relations entre les États-Unis et l’Irak, allié clé de Washington qui entretient également des liens étroits avec l’Iran.

La question du désarmement des factions, un sujet « strictement interne »

Le porte-parole du gouvernement irakien a précisé que la question de la limitation des armes à l’État n’avait été discutée qu’à Bagdad, soulignant qu’il s’agit d’une affaire intérieure irakienne qui ne sera abordée dans aucune capitale extérieure au pays.

Un déplacement sur fond de tensions régionales croissantes

Cette visite intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, marqué par la mort de deux militaires américains lors d’attaques iraniennes en Jordanie, la suspension par Téhéran de ses engagements dans le cadre du protocole d’accord conclu avec Washington, ainsi que de nouvelles menaces formulées par le guide suprême iranien, faisant craindre une entrée du conflit dans une phase plus sombre et plus dangereuse.

Un successeur d’al-Soudani en fonction depuis mai

Ali al-Zaidi, banquier et homme d’affaires devenu le plus jeune Premier ministre de l’histoire irakienne à 40 ans, a succédé en mai 2026 à Mohammed Chia al-Soudani à la tête du gouvernement irakien.