L’Université Cadi Ayyad célèbre ses étudiants les plus distingués de 2025-2026

Une cérémonie sous le signe de l’excellence

L’Université Cadi Ayyad (UCA) a célébré, samedi à Marrakech, ses étudiants les plus distingués au titre de l’année universitaire 2025-2026, dans le cadre de sa politique visant à promouvoir la culture de l’excellence et à encourager la réussite sous toutes ses formes. Placée sous le thème « célébrer l’excellence, construire l’avenir », cette cérémonie s’inscrit dans la volonté de l’UCA de valoriser les efforts de ses étudiants et de célébrer les parcours d’excellence qu’ils ont accomplis dans divers domaines, qu’il s’agisse de la réussite académique et scientifique ou des réalisations dans les domaines de la culture, des arts, du théâtre, de la musique et du sport.

Un hommage aux étudiants en situation de handicap

L’événement a également été l’occasion de rendre hommage aux étudiants en situation de handicap qui, grâce à leur détermination et à leur persévérance, ont réalisé des performances illustrant les valeurs de persévérance, de résilience et d’excellence.

Des valeurs qui dépassent les seuls résultats académiques

S’exprimant à cette occasion, le président de l’UCA, Blaïd Bougadir, a souligné que cette célébration ne se limite pas à honorer les étudiants ayant obtenu les meilleures moyennes ou remporté les différentes compétitions auxquelles ils ont pris part, mais qu’elle met également en exergue les valeurs nobles qu’ils incarnent, à savoir le dévouement, la persévérance, l’assiduité et la conviction que la réussite ne s’obtient pas, mais se conquiert par un effort constant et une détermination sans faille.

Un « choix stratégique » pour l’université

M. Bougadir n’a pas manqué d’affirmer que cette initiative illustre la conviction profonde de l’UCA que la célébration de l’excellence ne constitue pas un simple moment de reconnaissance, mais relève d’un choix stratégique, d’une vision porteuse de sens et d’un engagement institutionnel. Il a ajouté que cette cérémonie reflète aussi la certitude que le véritable investissement est celui consacré au capital humain, et que la construction du Maroc de demain se construit dans les amphithéâtres, les laboratoires, les espaces de créativité et d’innovation, ainsi que dans l’intelligence, le talent et les ambitions de sa jeunesse.

« Former des compétences et se projeter vers l’avenir »

« L’UCA d’aujourd’hui ne se limite pas à délivrer des diplômes, elle forme des compétences et se projette vers l’avenir », a poursuivi M. Bougadir, mettant l’accent sur la conviction de l’établissement universitaire que l’excellence ne peut être atteinte que par la conjugaison d’une formation de qualité, d’une recherche scientifique de haut niveau, d’une ouverture sur son environnement et d’un engagement constant en faveur des valeurs de responsabilité, de citoyenneté et d’innovation.

Des modèles d’étudiants inspirants mis à l’honneur

La cérémonie a été ainsi une occasion de mettre à l’honneur des modèles d’étudiants inspirants, qui se sont distingués chacun dans leur domaine de spécialisation et ont contribué au rayonnement de l’Université sur les plans académique, culturel, sportif et artistique, incarnant la richesse et la diversité des talents présents au sein des différents établissements de l’UCA.

Un rendez-vous annuel devenu incontournable

Devenu l’un des principaux rendez-vous annuels de l’Université Cadi Ayyad, le Prix de l’excellence traduit l’engagement constant de l’établissement à soutenir l’excellence sous toutes ses dimensions, à promouvoir les valeurs d’innovation, d’ouverture et d’inclusion, tout en consacrant la culture de la reconnaissance des talents et des compétences, en cohérence avec sa mission d’assurer la formation de diplômés hautement qualifiés, capables de contribuer activement au développement global et au service de la société.