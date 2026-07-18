Yasmine Zouhir s’engage avec le Real Madrid

Un nouveau cap dans sa carrière

L’attaquante marocaine Yasmine Zouhir s’est engagée avec le Real Madrid en provenance du Real Betis au cours de ce mercato estival. Après deux saisons sous les couleurs du Real Betis, l’internationale marocaine franchit un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant, le vendredi 17 juillet, le Real Madrid.

« Un rêve devenu réalité »

Après l’officialisation de son transfert, l’internationale marocaine s’est exprimée sur son compte officiel Instagram : « Un rêve devenu réalité. Aujourd’hui, j’ai l’immense fierté d’annoncer ma signature au Real Madrid. Faire partie de ce club historique est un rêve qui se réalise aujourd’hui. » « Merci à toutes les personnes qui ont été à mes côtés et qui ont cru en moi tout au long de ce parcours. Une nouvelle étape commence désormais, pleine d’enthousiasme, de travail et d’ambition. Hala Madrid ! », a-t-elle ajouté.

Un passage remarqué par Saint-Étienne, la Roma et le Betis

Formée à Sainté United puis à l’AS Saint-Étienne, Yasmine Zouhir est passée par l’AS Roma avant de rejoindre le Real Betis en 2024. En deux saisons en Espagne, elle a disputé 44 matches et inscrit huit buts.

Six sélections avec les Lionnes de l’Atlas

Sur le plan international, Yasmine Zouhir a porté les couleurs des sélections marocaines U17, avec 12 matches, et U20, avec 15 matches. La joueuse de 22 ans compte six sélections avec les Lionnes de l’Atlas.