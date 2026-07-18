Josh Kerr bat le record du monde du mile détenu par El Guerrouj depuis 27 ans

Un record vieux de 27 ans effacé

Le record du monde du mile, détenu par Hicham El Guerrouj depuis 1999, a été battu par Josh Kerr, ce samedi, lors du meeting de Londres comptant pour la Ligue de diamant. L’Écossais de 28 ans a couru le mile (environ 1.609 mètres) en 3 minutes 42 secondes 66, effaçant des tablettes la marque du champion marocain, établie le 7 juillet 1999 au Golden Gala de Rome en 3 min 43 sec 13.

Un objectif annoncé publiquement depuis des mois

Champion du monde du 1.500 m en 2023 et vice-champion olympique en 2024, Josh Kerr avait annoncé vouloir s’attaquer au record du monde de cette discipline non olympique mais mythique du demi-fond. Emmené par deux lièvres, aidé par une nouvelle paire de pointes et une combinaison créées spécialement pour l’occasion, il est resté tout au long des quatre tours de piste accroché à la « wavelight » indiquant le rythme à suivre en bord de piste, avant d’accélérer dans les 200 derniers mètres.

« J’ai l’impression d’avoir une cuisine pleine de chefs incroyables »

« Ça ne va pas être facile, on parle quand même d’Hicham El Guerrouj, le meilleur coureur de 1.500 m de tous les temps », soulignait samedi matin Sebastian Coe, le président de la Fédération internationale d’athlétisme et lui-même ancien détenteur du record du monde du mile dans les années 1980. « J’ai l’impression d’avoir une cuisine pleine de chefs incroyables qui se disent : que va-t-on pouvoir cuisiner ? et je leur dis que le repas que je veux, c’est ce record du monde, et on a travaillé pour ça », a souri Josh Kerr après sa course.

Le Royaume-Uni récupère un record emblématique

Cette performance permet au Royaume-Uni de récupérer le record du monde de cette discipline éminemment britannique, la seule en unités impériales encore homologuée comme record du monde par la Fédération internationale d’athlétisme, où l’ont précédé notamment Roger Bannister, Steve Ovett, Sebastian Coe et Steve Cram.

El Guerrouj toujours détenteur du record du 1.500 m

Le champion marocain détient toujours le record du monde du 1.500 m en plein air, avec un chrono de 3 min 26 sec, une performance réalisée le 14 juillet 1998, également au Golden Gala de Rome.