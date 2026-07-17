Une centrale électrique et de dessalement d’eau koweïtienne a subi un incendie et des dégâts matériels après une attaque iranienne, selon le ministère de l’Électricité.

Le Koweït annonce des dégâts sur une centrale électrique après une attaque iranienne

Un incendie et plusieurs unités endommagées

Le Koweït a annoncé qu’une de ses centrales électriques avait été visée par une attaque iranienne, provoquant des dégâts. « L’une des centrales électriques et de distillation d’eau a été la cible d’une attaque dans le cadre de l’agression iranienne (…), entraînant un incendie, des dégâts et l’endommagement de plusieurs unités de production », a indiqué le ministère de l’Électricité, de l’Eau et des Énergies renouvelables dans un communiqué.

Un appel à rationaliser la consommation

Le ministère a appelé les usagers « à rationaliser leur consommation d’électricité durant cette phase exceptionnelle ». Les équipes techniques et d’urgence koweïtiennes sont intervenues afin de gérer les répercussions de l’incident et d’assurer la continuité des services vitaux.

Une sixième nuit de frappes américaines en Iran

Cette attaque intervient après une nouvelle nuit de frappes américaines en Iran, vendredi, la sixième consécutive. Le Koweït, le Qatar et Bahreïn ont par ailleurs rapporté avoir intercepté des drones et des missiles lancés par Téhéran sur leurs territoires respectifs au cours des dernières heures.

Un précédent en avril

Une attaque similaire avait déjà endommagé une centrale électrique et de dessalement d’eau koweïtienne début avril, mettant hors service deux unités de production dans un contexte de tensions comparables entre Washington et Téhéran.