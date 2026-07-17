Le porte-parole du Kremlin a réagi au discours de Donald Trump désignant la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord comme des menaces pour le système électoral américain.

« Nous rejetons ces accusations »

La Russie a fermement rejeté vendredi les accusations d’ingérence dans les processus électoraux américains. « La Russie n’a eu absolument aucune influence sur les élections aux États-Unis. Nous rejetons toutes ces accusations, nous les rejetons résolument », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, devant la presse.

Une réponse au discours à la Nation de Trump

Cette déclaration intervient au lendemain du discours à la Nation prononcé jeudi par Donald Trump, dans lequel le président américain a affirmé que la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord représentaient des menaces pour le système électoral des États-Unis.

Moscou dit ne jamais s’ingérer dans les affaires internes d’autrui

Dmitri Peskov a assuré que Moscou n’a jamais interféré dans les affaires intérieures d’autres pays et attend, en retour, que personne n’interfère dans les affaires intérieures de la Russie. Ce discours constant du Kremlin, opposé de manière similaire à des accusations formulées à plusieurs reprises depuis 2016, s’inscrit dans une position diplomatique inchangée de Moscou face aux soupçons d’ingérence électorale émanant des autorités américaines.