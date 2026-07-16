Mondial 2030 : Lekjaa lance la mobilisation générale de la FRMF

Le comité directeur de la FRMF a consacré une large partie de ses travaux, jeudi, aux préparatifs du Mondial 2030 coorganisé avec l’Espagne et le Portugal.

Le Mondial 2030 au cœur des priorités de la FRMF

L’organisation de la Coupe du monde 2030 est désormais au cœur des priorités de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Réuni ce jeudi 16 juillet au siège de l’instance, le comité directeur, présidé par Fouzi Lekjaa, a consacré une large partie de ses travaux aux préparatifs de cette édition que le Maroc accueillera conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Un « chantier stratégique » nécessitant une mobilisation générale

En ouvrant la réunion, le président de la FRMF a insisté sur l’ampleur du défi qui attend le Royaume. Selon lui, la réussite d’un événement d’une telle dimension passe par une mobilisation de tous les acteurs concernés et une anticipation de chaque étape de l’organisation. « La Coupe du monde 2030 est un chantier stratégique qui nécessite une réflexion collective et un travail commun », a souligné Fouzi Lekjaa devant les membres du comité directeur.

Le président de la FRMF a rappelé que ce projet s’inscrit dans la vision portée par le Roi Mohammed VI, faisant du Mondial 2030 un levier de développement bien au-delà du seul cadre sportif.

Le Maroc, principal centre d’attention de la FIFA dès la fin du Mondial 2026

Fouzi Lekjaa a également averti que, dès la fin de l’édition actuelle de la Coupe du monde, le Maroc, l’Espagne et le Portugal deviendront le principal centre d’attention de la FIFA. Une nouvelle phase s’ouvrira alors, marquée par un suivi permanent de l’instance mondiale et une intensification des préparatifs. Pour répondre à ces exigences, il a appelé à poursuivre le travail sans attendre, en renforçant la coordination entre les différentes institutions impliquées dans le projet.

La Fondation Maroc 2030, en partenariat avec la FRMF

Le président de la FRMF a précisé que l’organisation de la Coupe du monde 2030 sera assurée par la Fondation Maroc 2030, en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football. L’objectif affiché est de garantir une collaboration étroite entre les deux structures afin d’assurer une préparation cohérente et efficace.

Un appel à la modernisation des Ligues nationales

Au-delà de l’organisation, Fouzi Lekjaa a également demandé aux Ligues nationales de moderniser leur fonctionnement. Il les a invitées à améliorer leurs méthodes de travail et à élever leur niveau de performance afin d’accompagner les exigences du Mondial et de contribuer au rayonnement du football marocain sur les scènes continentale et internationale.

« Passer d’une posture d’observateur à une participation effective »

Le président de la FRMF a insisté sur la nécessité pour l’ensemble des acteurs du football national de jouer un rôle actif dans cette dynamique. « Il faut passer d’une posture d’observateur à une participation effective », a-t-il indiqué, appelant chacun à contribuer à la réalisation des objectifs fixés pour 2030 et au-delà.

Une préparation qui dépasse les infrastructures

À travers cette réunion, la Fédération a confirmé que la préparation du Mondial 2030 ne se limitera pas aux infrastructures. Elle entend également renforcer son organisation, moderniser ses méthodes de gouvernance et coordonner l’ensemble des intervenants afin que le Maroc soit prêt à accueillir, dans les meilleures conditions, le plus grand événement du football mondial.