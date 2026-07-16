Un agent du prompteur de Trump suspendu pour avoir parié sur ses discours

La Maison Blanche a annoncé la suspension d’un agent chargé du prompteur de Donald Trump, soupçonné d’avoir parié plus de 100.000 dollars sur le contenu de ses discours grâce à un accès privilégié à ses textes.

Un agent technique mis en congé administratif

Un agent opérant le prompteur de Donald Trump, suspecté d’avoir parié de l’argent sur ses discours, a été suspendu, a annoncé la Maison Blanche. Lors d’un point de presse jeudi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé l’affaire et le remaniement en cours : « La personne citée dans ce rapport coopère avec la CFTC, mais a été placée en congé administratif payé (…) il y aura un opérateur de prompteur ce soir, bien sûr, mais ce ne sera pas celui de cette histoire. »

Plus de 100.000 dollars de gains sur la plateforme Kalshi

L’employé identifié, Gabriel Perez, assistant technique du président qui gère les prompteurs de Donald Trump depuis 2016, est soupçonné d’avoir utilisé sa connaissance privilégiée des discours présidentiels pour empocher plus de 100.000 dollars sur la plateforme de paris Kalshi, selon des enquêteurs de la Commission américaine des contrats à terme sur matières premières (CFTC). Les paris concernaient le marché dit « Mentions » de Kalshi, où les utilisateurs peuvent miser sur les mots, expressions ou sujets qu’un responsable public prononcera ou non lors d’une allocution.

Une quinzaine de discours concernés

Selon les enquêteurs, Gabriel Perez a placé des paris sur une quinzaine de discours de Donald Trump sur une période de trois mois, parmi lesquels le discours sur l’état de l’Union, une allocution en prime time en décembre, une intervention au Forum économique mondial de Davos en janvier, ainsi que des propos tenus en mars lors d’une cérémonie de remise de la Médaille d’honneur. Kalshi a gelé environ 90.000 dollars de ses gains et lui a interdit de parier sur la plateforme.

Kalshi a signalé les transactions à la CFTC

« Notre équipe de surveillance a rapidement signalé et transmis ces transactions à la CFTC, et nous coopérons avec les régulateurs et les assistons dans cette affaire », a déclaré Robert DeNault, responsable de l’application des règles chez Kalshi. La Maison Blanche avait déjà averti son personnel en mars dernier contre l’utilisation d’informations non publiques pour parier sur les marchés prédictifs.

Un salaire de 175.000 dollars par an

Un rapport transmis au Congrès a révélé que Gabriel Perez percevait un salaire de 175.000 dollars en 2026 au sein du personnel de la Maison Blanche, faisant de lui l’un des membres du personnel les mieux rémunérés. « La Maison Blanche applique des règles d’éthique strictes que nous attendons de l’ensemble du personnel et des responsables », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Davis Ingle.