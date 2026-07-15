Kénitra: Stellantis lance la production de la plateforme « Smart Car »

Stellantis a lancé mercredi la production de la plateforme « Smart Car » à l’Atlantic Free Zone de Kénitra.

Le lancement des Fiat Fastback et Grizzly

Le groupe Stellantis a lancé, mercredi à l’Atlantic Free Zone de Kénitra, la production de la plateforme « Smart Car » à son usine, ouvrant un nouveau chapitre industriel pour la région Afrique et Moyen-Orient (MEA). Le déploiement de la plateforme « Smart Car » à Kénitra débute avec la production des modèles Fiat Fastback et Grizzly. Conçus dans le cadre d’une stratégie produit globale, ces deux nouveaux modèles constituent un jalon majeur dans la refonte de la gamme de la marque.

Fiat Fastback offre une proposition plus dynamique et davantage orientée lifestyle, avec un caractère esthétique affirmé, tandis que Grizzly est un SUV spacieux et polyvalent, conçu pour les familles en quête de confort, d’espace et de praticité. Les véhicules seront disponibles avec des motorisations multi-énergies, allant du moteur thermique à l’électrique. Le lancement commercial des Fiat Fastback et Grizzly est prévu à partir du dernier trimestre 2026.

Une capacité de production portée à 700.000 unités par an

À cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné que le complexe industriel de Stellantis à Kénitra, inauguré en 2019, a connu une montée en puissance continue, portant sa capacité de production à près de 700.000 unités par an, avec un taux d’intégration locale avoisinant 70%. Le lancement des modèles Fiat Fastback et Grizzly, destinés aux marchés internationaux, illustre la montée en gamme de l’industrie automobile marocaine et renforce le positionnement du Royaume en tant que plateforme industrielle compétitive, a-t-il relevé.

Un pilier de la stratégie FastLane 2030

Pour sa part, Samir Cherfan, Chief Operating Officer de Stellantis Middle East & Africa & Global Head of Micromobility, a indiqué que Kénitra concrétise aujourd’hui un pilier clé de la stratégie FastLane 2030 du groupe. « Le lancement de la production sur la plateforme Smart Car démontre notre capacité à conjuguer à grande échelle, compétitivité, intégration locale et pertinence pour le client. Avec cette plateforme, nous élargissons notre empreinte industrielle en Afrique et Moyen-Orient et construisons un écosystème plus solide, plus agile et ancré régionalement pour soutenir notre croissance au cours de la prochaine décennie », a-t-il ajouté.

Véhicules, moteurs et batteries au sein d’un même pôle

Cette nouvelle étape porte la capacité annuelle du site à 400.000 véhicules particuliers, 135.000 véhicules de micro-mobilité et 350.000 moteurs, tout en intégrant de nouvelles activités industrielles, notamment la fabrication des traverses de planche de bord et des batteries destinées aux véhicules électriques, a précisé M. Cherfan. Kénitra réunit désormais l’assemblage de véhicules, la production de moteurs et les activités de micromobilité au sein d’un pôle industriel unique et intégré.

Un taux d’intégration locale de 75% visé d’ici 2030

Le déploiement industriel de la plateforme « Smart Car » constitue un levier puissant de transformation industrielle et de développement de l’écosystème. Il favorise une expansion significative du réseau de fournisseurs locaux, renforçant ainsi le développement d’un écosystème automobile hautement intégré et compétitif au Maroc. Stellantis vise un taux d’intégration locale de 75% d’ici 2030, soutenu par la croissance d’un réseau dense de fournisseurs locaux et régionaux, le développement de stratégies d’approvisionnement de proximité et l’accélération des partenariats industriels tout au long de la chaîne de valeur.