Jordanie : deux Palestiniens bénéficient d’implants cochléaires grâce à la Fondation Lalla Asmaa

Deux Palestiniens ont bénéficié à Amman d’implants cochléaires grâce au soutien de la Fondation Lalla Asmaa pour les sourds et malentendants.

Deux interventions réussies à Amman

Deux interventions chirurgicales d’implantation cochléaire ont été réalisées avec succès, mercredi à l’Hôpital spécialisé des yeux à Amman, au profit de deux ressortissants palestiniens, avec le soutien de la Fondation Lalla Asmaa pour les sourds et malentendants, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa.

La troisième phase d’un programme pour 100 enfants

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, a indiqué que ces deux interventions s’inscrivent dans le cadre de la troisième phase du programme « Unis, nous entendons mieux », lancé l’année dernière par la Fondation Lalla Asmaa pour les sourds et malentendants, en vue de permettre à 100 enfants issus de 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, dont la Palestine, la Syrie et le Liban, de retrouver l’audition. Ce programme ambitieux, a-t-il ajouté, s’inscrit dans la vision humanitaire et solidaire du Roi Mohammed VI en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire et agissante.

Des dizaines de milliers d’enfants déjà accompagnés

Lors de cette cérémonie, à laquelle ont assisté des membres du corps diplomatique marocain accrédité en Jordanie, des membres du personnel médical et administratif de l’hôpital ainsi que les familles des deux bénéficiaires palestiniens, M. Akhrif a également mis en avant les actions menées par la Fondation Lalla Asmaa pour les sourds et malentendants, grâce à l’engagement personnel de la Princesse Lalla Asmaa, au profit de dizaines de milliers d’enfants au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe, leur permettant de retrouver l’audition et de bénéficier d’un accès effectif à la scolarisation, à la formation et à une pleine participation à la vie sociale.

Une dimension solidaire envers la cause palestinienne

Il a en outre souligné que cette initiative illustre la dimension solidaire de la politique étrangère du Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, ainsi que le soutien constant et multiforme apporté au peuple palestinien et à sa cause, outre les actions humanitaires et sociales menées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit d’Al-Qods et de ses habitants.

L’ambassadeur a également mis en exergue le rôle complémentaire joué par le Roi Mohammed VI et le Roi Abdallah II de Jordanie au service de la cause palestinienne, à travers la présidence du Comité Al-Qods et la tutelle hachémite sur les Lieux saints.

Un hôpital jordanien salue une « vision solidaire »

Pour sa part, le directeur de l’Hôpital spécialisé des yeux à Amman, Mohammed Zaher Mokhaimer, a salué cette initiative, qui reflète la vision solidaire du Maroc envers plusieurs pays, en particulier le peuple palestinien, tout en mettant en avant les efforts déployés par la Fondation Lalla Asmaa pour les sourds et malentendants en faveur de l’accompagnement et de l’intégration des personnes souffrant de déficience auditive.

Le professeur Firas Al-Zoubi, spécialiste en chirurgie ORL et en implantation cochléaire, qui a dirigé l’équipe médicale ayant réalisé les deux interventions, a de son côté salué le soutien constant du Maroc aux causes humanitaires, notamment à la cause palestinienne, ainsi que les liens fraternels, les relations historiques et les valeurs humaines communes unissant le Maroc et la Jordanie.

Des maillots de l’équipe nationale en cadeau

À l’issue de la cérémonie, les familles des deux bénéficiaires palestiniens ont exprimé leur profonde gratitude au Roi et au peuple marocain pour cette initiative humanitaire, qui a permis à leurs proches de retrouver l’audition et de faciliter leur intégration familiale et sociale. Après avoir félicité les deux familles pour le succès des interventions, M. Akhrif leur a remis des présents symboliques, dont des maillots de l’équipe nationale marocaine de football.