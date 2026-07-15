Emmanuel Macron se rendra jeudi matin à Fontainebleau, après les incendies qui ont ravagé plus de 2.000 hectares de la forêt.

Une visite présidentielle après l’incendie

Emmanuel Macron se rendra jeudi matin à Fontainebleau, quelques jours après les incendies qui ont frappé la forêt de Seine-et-Marne. Ce déplacement intervient après que les deux feux qui ravageaient le massif depuis dimanche ont été déclarés « fixés » par les autorités mardi soir.

Plus de 2.000 hectares parcourus par les flammes

Les incendies qui ont touché la forêt de Fontainebleau depuis dimanche après-midi ont parcouru environ 2.050 hectares, selon le préfet de Seine-et-Marne. Le premier feu, parti dimanche près de Noisy-sur-École, a ravagé environ 1.600 hectares, tandis que le second, déclenché lundi après-midi à proximité de la ville de Fontainebleau, s’est étendu sur 450 hectares.

Un incendie qualifié d' »ampleur exceptionnelle »

Emmanuel Macron avait qualifié l’incendie d' »ampleur exceptionnelle » dès dimanche, exprimant sa solidarité aux habitants de Seine-et-Marne et sa gratitude envers les sapeurs-pompiers engagés. Plus de 800 pompiers venus de toute la France, appuyés par quatre Canadair, un Dash largueur de produit retardant et deux hélicoptères bombardiers d’eau, ont été mobilisés pour lutter contre les flammes. Deux bulldozers de l’armée ont également été déployés pour élargir les sentiers forestiers et permettre l’extinction des derniers points chauds.

Une piste criminelle activement examinée

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a évoqué dès le début du sinistre une possible « origine volontaire ». Quatre personnes restent en garde à vue dans le cadre de l’enquête, dont un sapeur-pompier volontaire qui a reconnu avoir lui-même déclenché plusieurs départs de feu, un fait ayant suscité la « plus vive consternation » du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Une saison des feux déjà hors norme

Environ un millier de personnes ont été évacuées depuis le début des incendies, dont des résidents d’un camping situé en lisière de forêt. Aucune victime n’a été déplorée et les dégâts matériels sont pour l’heure jugés limités. Depuis le début de l’été, près de 25.000 hectares ont déjà brûlé en France, un total qui illustre l’ampleur de la saison des feux de forêt 2026, marquée par plusieurs épisodes de canicule successifs.