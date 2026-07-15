L’aéroport Hassan 1er de Laâyoune a enregistré une hausse de 10,54% de son trafic passagers à fin juin 2026.

Aéroport Hassan 1er de Laâyoune : le trafic passagers en hausse de plus de 10% à fin juin

Près de 160.000 passagers en six mois

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune a enregistré une hausse de 10,54% durant les six premiers mois de l’année 2026, par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA). Cette plateforme aéroportuaire a accueilli, à fin juin 2026, quelque 159.002 passagers, contre 143.842 voyageurs durant la même période de l’année précédente, précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien du mois de juin 2026.

Une hausse de 12,23% pour le seul mois de juin

Pour le seul mois de juin, l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune a enregistré une hausse de 12,23% du trafic de passagers par rapport au même mois de 2025, accueillant 28.680 voyageurs contre 25.554 une année auparavant.

Une progression de plus de 23% des mouvements aéroportuaires

Concernant les mouvements aéroportuaires, cette infrastructure a enregistré une progression de 23,62% à fin juin, avec 1.638 mouvements contre 1.325 durant la même période de 2025.

Une hausse de 10,24% au niveau national

Selon l’ONDA, les aéroports du Maroc ont accueilli, à fin juin 2026, un total de 18.815.622 passagers, en hausse de 10,24% par rapport à la même période de l’année précédente.