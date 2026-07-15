L’Académie du Royaume publie un ouvrage retraçant une décennie de réalisations (2015-2025)

L’Académie du Royaume du Maroc a publié un ouvrage dressant le bilan de ses activités entre 2015 et 2025.

Un ouvrage de 252 pages sur une décennie d’activités

L’Académie du Royaume du Maroc a publié, récemment, un ouvrage documentaire intitulé « L’Académie du Royaume du Maroc : dix ans de contribution et de réalisations (2015-2025) ». Cet ouvrage de 252 pages richement illustré dresse le bilan des principales activités de l’Académie entre 2015 et 2025. Il est structuré autour de neuf grands axes couvrant les sessions scientifiques, les cérémonies officielles de réception et d’installation des nouveaux membres, les colloques nationaux et internationaux, les journées d’étude, les conférences, les séminaires, les célébrations, les visites officielles ainsi que les publications de l’Académie.

Une étape charnière sous l’impulsion du Message Royal

Cette période, marquée par la nomination d’Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, a constitué une étape charnière dans l’histoire de cette institution. Cette nouvelle dynamique s’inscrit dans la vision impulsée par le Roi Mohammed VI, telle qu’exprimée dans le Message Royal adressé aux membres de l’Académie le 20 novembre 2023.

Plus de 538 programmes mis en œuvre

Dans la préface de l’ouvrage, le secrétaire du conseil académique de l’Académie du Royaume du Maroc, Mustapha Zebakh, écrit qu’une décennie peut paraître courte, mais qu’au regard des réalisations accumulées, notamment avec plus de 538 programmes mis en œuvre, elle représente une période particulièrement riche. Selon lui, ces dix années ont été marquées par un élargissement constant des champs d’action de l’Académie et par des ambitions croissantes, portées par deux orientations stratégiques majeures.

Une restructuration institutionnelle engagée depuis 2021

La première orientation concerne la restructuration de l’institution à travers la mise en place de nouveaux organes administratifs, académiques et financiers, conformément à la loi n° 74.19 relative à la réorganisation de l’Académie, promulguée le 5 février 2021. La seconde porte sur le renforcement de sa vocation intellectuelle, scientifique et culturelle, en tant qu’institution nationale de référence œuvrant à la promotion de la pensée, de la culture et du savoir.

La connaissance au service du développement

Mustapha Zebakh a également mis en avant l’engagement de l’Académie en faveur de la consolidation des fondements de l’identité marocaine, dans le respect des principes consacrés par la Constitution de 2011, tout en accompagnant les mutations contemporaines. Il a noté que les nombreuses activités menées dans les domaines intellectuel, culturel, littéraire, scientifique et civilisationnel ne relèvent nullement d’un simple exercice académique ou d’une démonstration intellectuelle, mais répondent, au contraire, à une vision cohérente visant à mettre la connaissance au service du développement culturel, éducatif et sociétal.