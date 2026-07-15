La DGSN a recensé 27 morts et plus de 3.000 blessés en accidents de la circulation en une semaine.

Accidents de la circulation : 27 morts en périmètre urbain du 6 au 12 juillet

27 morts et 3.043 blessés en une semaine

Vingt-sept personnes ont trouvé la mort et 3.043 autres ont été blessées, dont 105 grièvement, dans 2.230 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 6 au 12 juillet, selon la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Inadvertance, excès de vitesse et non-respect des priorités

Ces accidents sont principalement dus à l’inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’inadvertance des piétons, à la non-maîtrise du véhicule, à l’excès de vitesse, au changement de direction non autorisé, au non-respect de la distance de sécurité, au changement de direction sans usage du clignotant, au non-respect du feu rouge, au non-respect du stop, à la circulation sur la voie gauche, à la circulation en sens interdit, à la conduite en état d’ébriété et au dépassement défectueux, précise la DGSN dans un communiqué.

Plus de 51.000 contraventions dressées

Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation, les services de sûreté ont enregistré 51.003 contraventions, dressé 8.089 procès-verbaux transmis au Parquet et procédé au recouvrement de 42.914 amendes transactionnelles. Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 9.416.800 dirhams, ajoute le communiqué, qui fait état de la mise en fourrière municipale de 5.320 véhicules, de la saisie de 8.089 documents et du retrait de la circulation de 598 véhicules.