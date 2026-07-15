L’aéroport de Marrakech-Menara a enregistré une hausse de 10,41% de son trafic passagers à fin juin 2026.

Marrakech-Menara : le trafic passagers en hausse de plus de 10% à fin juin

Plus de 5,6 millions de passagers en six mois

L’aéroport international de Marrakech-Menara a enregistré une hausse de 10,41% du trafic des passagers à fin juin 2026, par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, l’aéroport de la Cité Ocre a accueilli 5.636.776 passagers durant les six premiers mois de l’année en cours, contre 5.105.518 une année auparavant, précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de juin 2026.

843.375 passagers pour le seul mois de juin

Pour le seul mois de juin dernier, cette plateforme aéroportuaire a accueilli 843.375 passagers, contre 785.641 voyageurs en juin 2025.

Les vols nationaux progressent plus vite que les internationaux

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux au titre du mois de juin 2026, comparativement à juin 2025, fait ressortir que l’aéroport international de Marrakech-Menara a accueilli 806.082 voyageurs sur les vols internationaux (+7,03%) et 37.293 passagers sur les vols nationaux (+14,66%).

Paris-Orly, première destination internationale

S’agissant du top 5 des routes aériennes internationales en juin dernier, la ligne Marrakech-Menara-Paris-Orly arrive en tête avec 73.621 voyageurs et une part de 2,66%, suivie de la ligne Mohammed V-Paris-Orly (64.984 passagers et une part de 2,34%), Marrakech-Menara-Paris-CDG (50.909 voyageurs et une part de 1,84%), Mohammed V-Paris-CDG (44.057 passagers et une part de 1,59%) et Mohammed V-Jeddah (37.877 voyageurs et une part de 1,37%).

Cette performance confirme le dynamisme du trafic aérien au niveau de la plateforme aéroportuaire de Marrakech-Menara, l’une des principales portes d’entrée touristiques du Royaume.

Une hausse de 8,83% au niveau national

Au niveau national, les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin juin 2026, un trafic commercial de 18.831.461 passagers, en hausse de 8,83% par rapport à la même période de l’année dernière.