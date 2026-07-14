Wall Street clôture en hausse, rassurée par le ralentissement de l’inflation

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, soutenue par des données d’inflation meilleures qu’anticipé et des résultats trimestriels solides dans le secteur financier. L’indice des prix à la consommation a ralenti à 3,5% sur un an en juin, contre 4,2% le mois précédent, une performance qui pourrait permettre à la Fed de s’abstenir de relever ses taux d’intérêt.

Une inflation meilleure qu’attendu

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, soutenue par des données d’inflation meilleures qu’anticipé, sur fond de résultats trimestriels solides pour le secteur financier. L’indice Nasdaq a progressé de 0,90%, l’indice élargi S&P 500 a gagné 0,38% et le Dow Jones a grappillé 0,02%.

« Nous avons eu de bons chiffres sur l’inflation aujourd’hui, ce qui a beaucoup plu aux investisseurs », commente Peter Cardillo, analyste chez Spartan Capital Securities. L’indice des prix à la consommation (CPI) a ralenti à 3,5% sur un an en juin aux États-Unis, contre 4,2% le mois précédent, notamment grâce au recul du prix de l’essence. C’est nettement mieux que ce qui était attendu par les analystes.

Une Fed qui pourrait s’abstenir de relever ses taux

Ces chiffres « pourraient permettre à la Fed de s’abstenir de relever ses taux lors de sa réunion prévue à la fin du mois », explique Bill Adams, de Fifth Third Commercial Bank. Une perspective qui « ravive l’appétit pour le risque à Wall Street après la vague de ventes d’hier », note Jose Torres, d’Interactive Brokers.

Les analystes restent toutefois sur leurs gardes alors que les hostilités ont repris dans le Golfe. Les cours du pétrole ont rebondi, augurant de potentielles répercussions sur les prix dans les prochains mois. « La Fed devra attendre d’autres bonnes nouvelles pour éviter les hausses de taux d’intérêt jusqu’à la fin de l’année », estime Bill Adams.

Sur le marché obligataire, le taux d’emprunt de l’État américain à échéance dix ans se détendait à 4,58% vers 20h15 GMT, contre 4,62% à la clôture lundi.

Des résultats bancaires « extrêmement solides »

Côté entreprises, « la saison des résultats s’ouvre » sur « des chiffres extrêmement solides », note Peter Cardillo. Les grandes banques américaines ont dévoilé mardi des performances financières en forte hausse au deuxième trimestre, profitant de fluctuations des marchés financiers et de multiples opérations boursières, en particulier la cotation historique du géant de l’aérospatiale SpaceX à Wall Street.

Goldman Sachs s’est envolée de 9,12% à 1.141,28 dollars, JPMorgan Chase a gagné 2,54% à 343,03 dollars et Bank of America, 1,91% à 60,64 dollars. Wells Fargo (-2,65% à 85,35 dollars) et Citigroup (-5,28% à 133,28 dollars) ont toutefois terminé dans le rouge, affectées par des prises de bénéfices et par des craintes concernant de futures hausses des coûts.

IBM plonge après une alerte sur ses résultats

Le groupe informatique IBM a dévissé de 25,21% à 217,07 dollars après avoir annoncé que ses résultats du deuxième trimestre décevraient les attentes, évoquant une réorientation des dépenses de clients vers les infrastructures liées à l’intelligence artificielle (IA).

Le constructeur de véhicules électriques Lucid a lui glissé de 16,15% à 4,62 dollars, miné par des informations de presse selon lesquelles le groupe pourrait se déclarer en faillite.

SK Hynix rebondit fortement, Nvidia dans son sillage

Après avoir perdu près de 10% la veille, le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix a été propulsé de 27,29% à 193,92 dollars mardi. En plus d’achats à bon compte, le groupe a aussi profité d’une première évaluation de son titre par la banque Barclays, qui estime que le prix de son action pourrait doubler sur un an. Dans son sillage, le mastodonte Nvidia a gagné 4,06%, Broadcom a progressé de 1,32% et AMD, de 2,57%.