CAFRAD : Seghrouchni plaide pour un leadership public africain ouvert sur le monde

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a appelé mardi à Rabat à un leadership public africain « ouvert sur le monde », à l’ouverture du 17e Forum ministériel du Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD). L’événement a été marqué par la remise à la ministre du Prix d’excellence du leadership africain « Personnalité de l’année 2025 ».

Un leadership « enraciné » mais « ouvert sur le monde »

La ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a appelé mardi à Rabat à un leadership public africain ouvert sur le monde. « L’Afrique dispose d’un immense capital humain, d’une créativité remarquable, d’écosystèmes d’innovation en plein essor et d’une capacité éprouvée à inventer des solutions adaptées aux réalités africaines », a-t-elle affirmé à l’ouverture du 17e Forum ministériel du CAFRAD, appelant à promouvoir un leadership public africain « enraciné dans nos réalités, ouvert sur le monde, attaché à l’éthique, fondé sur les compétences et orienté vers l’impact ».

Pour la ministre déléguée, ce leadership ne doit être ni la reproduction de modèles importés, ni le repli sur des pratiques devenues souvent insuffisantes. Il doit, en revanche, permettre aux administrations africaines de promouvoir une culture de la performance, de la coopération et de la qualité du service rendu.

Transformer une crise en apprentissage

La véritable mesure du leadership public réside, a-t-elle expliqué, dans « sa capacité à transformer une vision en résultats, une crise en apprentissage, une diversité de points de vue en intelligence collective et une ambition nationale en progrès partagé », estimant que « l’avenir de nos administrations dépendra de leur capacité à apprendre plus vite que les crises n’évoluent, à agir de manière coordonnée et à demeurer fidèles à l’intérêt général ».

L’expérience marocaine mise en avant

Elle a, par ailleurs, rappelé que le Maroc a engagé un processus soutenu de réformes structurelles et institutionnelles visant à consolider l’État de droit, à renforcer la bonne gouvernance et à mettre l’administration au service du développement et de la dignité du citoyen. Dans cette vision, a-t-elle poursuivi, « la réforme de l’administration constitue un pilier essentiel du développement ».

Le CAFRAD salue le rôle du Maroc en matière de coopération Sud-Sud

De son côté, le directeur général du CAFRAD, Coffi Dieudonné Assouvi, a salué les efforts déployés par le Maroc pour accompagner les profondes transitions à l’œuvre à l’échelle mondiale et contribuer à leur concrétisation sur le continent africain. Il a souligné que la vision marocaine en matière de coopération Sud-Sud constitue une source d’inspiration pour les institutions panafricaines et insuffle un nouvel élan à l’action du CAFRAD, en tant qu’organisation intergouvernementale panafricaine au service du renforcement de la gouvernance et du développement des administrations publiques sur le continent.

Un forum consacré au pilotage de l’action publique en contexte incertain

Il a, par ailleurs, mis en avant l’importance de cette 17e édition du Forum, organisée sous le thème « Leadership, catalyseur essentiel du pilotage de l’action publique en contexte volatile, incertain, complexe, ambigu, paradoxal et dangereux (VICAPD) », qui se veut une plateforme privilégiée de renforcement des capacités, axée sur le leadership en tant que moteur de l’action publique en Afrique.

Seghrouchni distinguée « Personnalité de l’année 2025 »

L’ouverture du 17e Forum ministériel du CAFRAD a été marquée par la remise du Prix d’excellence du leadership africain « Personnalité de l’année 2025 », dans la catégorie « Gouvernance numérique pour le développement durable », à la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, également présidente du Conseil d’administration du CAFRAD, en reconnaissance de son engagement au service du développement durable, de l’intégration africaine et de la coopération Sud-Sud.

Cinq sessions interactives au programme

La 17e édition du Forum ministériel du CAFRAD constitue l’occasion pour les participants d’examiner, à travers cinq sessions interactives, les défis liés à l’intelligence émotionnelle, à la résilience organisationnelle, à la collaboration interinstitutionnelle et à l’anticipation stratégique. Les échanges concernent également les outils méthodologiques susceptibles de permettre aux hauts décideurs africains de piloter l’action publique dans un contexte marqué par les mutations technologiques.