Les dépenses des touristes nationaux et étrangers en Espagne, deuxième destination touristique mondiale, ont progressé de plus de 8% au deuxième trimestre 2026, selon l’organisation Exceltur. Le PIB touristique devrait croître de 2,7% sur l’ensemble de l’année, un rythme supérieur à celui attendu pour l’économie espagnole dans son ensemble, tandis que le tourisme devrait représenter 12,9% du PIB du pays.

Espagne : les dépenses touristiques en hausse de plus de 8% au deuxième trimestre

Une hausse des dépenses touristiques de plus de 8%

Les dépenses des touristes nationaux et étrangers en Espagne, deuxième destination touristique mondiale, ont progressé de plus de 8% au deuxième trimestre 2026, selon des données publiées mardi par l’organisation Exceltur. D’après cet organisme, qui regroupe les principales entreprises du secteur touristique espagnol, le PIB touristique a enregistré une hausse de 3,4% au deuxième trimestre et devrait croître de 2,7% sur l’ensemble de l’année 2026, un rythme supérieur à celui attendu pour l’économie espagnole dans son ensemble, dont la croissance est estimée à 2,3%.

Le tourisme, moteur de 12,9% du PIB espagnol

Le tourisme devrait ainsi représenter 12,9% du produit intérieur brut (PIB) de l’Espagne en 2026, confirmant son rôle de moteur essentiel de l’économie nationale.

Étrangers et Espagnols, une dynamique de dépenses similaire

Les dépenses des touristes étrangers ont augmenté de 8,2% au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2025. La demande intérieure est également restée soutenue, les touristes espagnols ayant accru leurs dépenses de 8,3% sur un an, sous l’effet d’une consommation dynamique et d’une préférence renforcée pour les destinations nationales dans un contexte international jugé incertain.

Une montée en gamme de l’offre hôtelière

L’organisation relève par ailleurs une montée en gamme de l’offre touristique, illustrée par une progression de 3,6% des nuitées dans les hôtels quatre et cinq étoiles, témoignant d’une orientation croissante vers un tourisme à plus forte valeur ajoutée. L’Espagne bénéficie en outre de son image de destination sûre, capable d’attirer des voyageurs initialement destinés à d’autres pays du pourtour méditerranéen affectés par l’instabilité régionale, tandis que des concurrents comme la Turquie ou Chypre ont enregistré des reculs marqués de leur fréquentation.

Des perspectives favorables mais un ralentissement attendu

Pour la saison estivale, Exceltur anticipe des perspectives favorables pour les entreprises du secteur, avec une progression attendue de 3,2% du chiffre d’affaires, tout en prévoyant un léger ralentissement par rapport à la dynamique observée au deuxième trimestre.

Des risques liés au contexte international

L’organisation met toutefois en garde contre les risques liés à l’évolution de la conjoncture internationale. Les tensions autour du détroit d’Ormuz, fermé de nouveau depuis dimanche soir, le conflit au Moyen-Orient ainsi que la hausse des coûts de l’énergie qui en découle pourraient peser sur les perspectives du secteur touristique espagnol.