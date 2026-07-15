Joe Biden publiera le 17 novembre « Promise me, America », un livre sur son mandat et son retrait de la course 2024, alors que son traitement contre le cancer de la prostate évolue favorablement.

Joe Biden annonce un livre sur son mandat, rassure sur l’évolution de son cancer

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n livre sur ses quatre années à la Maison Blanche

L’ancien président des États-Unis Joe Biden a annoncé mercredi sur ses réseaux sociaux la sortie d’un livre intitulé « Promise me, America », dans lequel il revient sur ses quatre années à la Maison Blanche, et a déclaré que son traitement contre le cancer se déroulait « vraiment bien ».

Le démocrate de 83 ans avait révélé en mai 2025 être atteint d’un cancer « agressif » de la prostate. « J’ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Je suis atteint d’un cancer, je suis un traitement et tout se passe vraiment bien », a-t-il déclaré dans une courte vidéo.

Les décisions prises « en tant que nation »

Joe Biden explique que ce livre sera consacré aux « défis que nous avons affrontés en tant que nation, aux décisions que j’ai prises et pourquoi je les ai prises ».

Un mandat marqué par l’assaut du Capitole

Son mandat à la tête des États-Unis avait débuté avec l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans pro-Trump, dans le but d’empêcher la certification de sa victoire, après de fausses allégations du candidat républicain. Il a ensuite eu à faire face, entre autres, aux suites de la crise du Covid et au début de la guerre en Ukraine, en février 2022.

Retour attendu sur son retrait de la course 2024

Le 46e président des États-Unis a également affirmé qu’il reviendrait dans son livre sur les raisons qui l’ont poussé à se retirer de la course à un éventuel second mandat en 2024, au profit de sa vice-présidente Kamala Harris.

Une sortie prévue après les élections de mi-mandat

« Promise me, America » sortira le 17 novembre, quelques semaines seulement après les élections de mi-mandat.