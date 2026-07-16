L’ambassadeur du Maroc à Pékin affirme que dix ans après l’établissement du partenariat stratégique, les deux pays disposent d’atouts pour approfondir leur coopération.

Maroc-Chine : le partenariat stratégique a ouvert la voie à une coopération plus ambitieuse (ambassadeur)

Un partenariat né de la visite royale de 2016

Dix ans après l’établissement du partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine, les deux pays disposent de solides atouts pour approfondir leur coopération économique, technologique et universitaire, a affirmé l’ambassadeur du Royaume à Beijing, Abdelkader El Ansari.

Dans un entretien accordé à l’émission « My China Eye » diffusée sur China.com.cn et produite par le Centre Europe-Afrique, le diplomate est revenu sur la dynamique insufflée par la visite historique du Roi Mohammed VI en Chine en mai 2016, qui avait abouti à l’annonce d’un partenariat stratégique appelé à donner une nouvelle dimension aux relations bilatérales.

La Chine, premier partenaire économique du Maroc en Asie

Ce partenariat, fondé sur le respect mutuel, la solidarité et la convergence des intérêts, a permis un net approfondissement des échanges au cours de la dernière décennie, a-t-il souligné, rappelant que la Chine est aujourd’hui le premier partenaire économique du Maroc en Asie et son troisième partenaire commercial à l’échelle mondiale.

« Nous avons de grandes ambitions pour cette relation », a déclaré M. El Ansari, estimant que les deux pays partagent la volonté politique de lui donner un contenu plus dense et plus diversifié.

Un appel aux entreprises chinoises à investir davantage

Le diplomate a appelé les entreprises chinoises à prendre une part plus active aux grands chantiers de développement engagés par le Royaume, citant notamment les secteurs de l’automobile, du textile, des infrastructures et des énergies renouvelables.

Le Maroc, pionnier africain et arabe de la Ceinture et la Route

Il a également rappelé que le Maroc figure parmi les premiers pays africains et arabes à avoir adhéré, dès 2017, à l’Initiative « la Ceinture et la Route », soulignant que cette décision reflète la volonté du Royaume de renforcer son intégration aux grands corridors économiques internationaux.

Une convergence de vues sur la souveraineté des États

Évoquant les fondements politiques des relations entre Rabat et Beijing, M. El Ansari a indiqué que les deux pays partagent une même conception des relations internationales, fondée notamment sur le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des États.

IA, robotique et énergies renouvelables au menu

L’ambassadeur a également mis en avant les perspectives de coopération dans les domaines des technologies de pointe, de la robotique, de l’intelligence artificielle, des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement et de la lutte contre la désertification, appelant à un partage accru des expériences pionnières développées par les deux pays dans ces secteurs.

Le tourisme chinois, un potentiel à développer

Il a, par ailleurs, mis en avant la richesse du patrimoine culturel marocain, la diversité de ses paysages, sa gastronomie ainsi que le climat de paix et de sécurité qui caractérise le Royaume, autant d’atouts susceptibles, selon lui, d’attirer un nombre croissant de visiteurs chinois.