Le Malawi appelle à une solidarité régionale renforcée lors d’une réunion de la SADC

Le Malawi a appelé à une solidarité régionale plus forte en accueillant jeudi une réunion ministérielle de la SADC consacrée à la paix et à la sécurité en Afrique australe.

Un appel à l’action collective

Le Malawi a appelé à une solidarité régionale plus forte et à une action collective pour préserver la paix, la stabilité et le développement dans toute l’Afrique australe, alors qu’il accueillait jeudi une réunion du Comité ministériel de l’Organe sur la coopération politique, la défense et la sécurité de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

La 28e édition de la rencontre, à Salima

La 28e réunion ordinaire du Comité ministériel de l’Organe se tient les 16 et 17 juillet au Centre international de conférences de Livingstonia, dans la ville de Salima, réunissant les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique et de la Sécurité d’État des 16 États membres de la SADC. La réunion est présidée par le ministre malawite des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, George Thapatula Chaponda, en sa qualité de président du Comité ministériel.

Madagascar et l’est de la RDC en tête de l’ordre du jour

La rencontre doit permettre d’examiner les questions régionales de paix et de sécurité, d’évaluer la situation politique dans les États membres et de faire le point sur la mise en œuvre des décisions prises lors des précédentes réunions ministérielles. Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour figurent la transition électorale et le conflit à Madagascar, ainsi que la crise humanitaire dans l’est de la République démocratique du Congo, où l’instabilité persiste malgré les efforts diplomatiques et militaires régionaux. La situation dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, où la SADC a joué un rôle important dans le soutien à la paix et à la stabilité, figure également au programme.

Une réunion préparée par les hauts fonctionnaires

Cette session ministérielle a été précédée d’une réunion des hauts fonctionnaires des États membres, tenue du 13 au 15 juillet et présidée par le secrétaire malawite aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Chauncy Simwaka. Les recommandations et priorités stratégiques dégagées par ces experts doivent orienter les délibérations des ministres, avant le sommet des chefs d’État et de gouvernement prévu en août.

Un organe créé en 1996

L’Organe de la SADC sur la coopération politique, la défense et la sécurité, créé en 1996, a pour mission de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité politique, et de coordonner les réponses régionales aux défis sécuritaires. Le comité ministériel fournit orientation et conseils au sommet de la SADC sur les questions relevant de l’Organe, notamment la mise en œuvre du Pacte de défense mutuelle de la SADC et la coopération en matière de gouvernance et de prévention des conflits.