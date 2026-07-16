La FRMF renouvelle sa confiance à Mohamed Ouahbi

Le comité directeur de la FRMF a renouvelé jeudi sa confiance au sélectionneur Mohamed Ouahbi, au lendemain de l’élimination du Maroc en quarts de finale du Mondial 2026.

Ouahbi confirmé à la tête des Lions de l’Atlas

Mohamed Ouahbi restera le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Réuni ce jeudi 16 juillet au siège de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), sous la présidence de Fouzi Lekjaa, le comité directeur a décidé de renouveler sa confiance au technicien marocain pour la suite de son mandat.

Un bilan jugé « positif et honorable »

Cette décision intervient quelques jours après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France (2-0). Malgré cette sortie aux portes du dernier carré, les dirigeants de la FRMF ont dressé un bilan jugé positif de la campagne mondiale des Lions de l’Atlas. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, la Fédération estime que la participation de la sélection nationale a été « positive et honorable », rappelant que le Maroc a confirmé sa place parmi les grandes nations du football mondial en atteignant une nouvelle fois les quarts de finale, après l’historique demi-finale disputée en 2022.

Capitaliser sur l’expérience du Mondial

Les membres du comité directeur ont également insisté sur la nécessité de capitaliser sur cette expérience afin de poursuivre la progression du football marocain. Selon eux, le défi des prochaines années sera de préserver les acquis tout en franchissant un nouveau palier lors des prochaines grandes compétitions internationales.

De la 84e à la 6e place au classement FIFA

Au cours des échanges, les dirigeants fédéraux ont souligné que les performances des Lions de l’Atlas s’inscrivent dans un projet de long terme engagé depuis plusieurs années. Ils ont notamment rappelé l’évolution du Maroc au classement FIFA, passé de la 84e à la 6e place mondiale, ainsi que les résultats obtenus par les différentes sélections nationales ces dernières saisons.

Lekjaa défend l’engagement des joueurs

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a pour sa part tenu à défendre le groupe national, saluant l’engagement des joueurs durant le Mondial 2026. Il a regretté les critiques et les rumeurs ayant circulé après le quart de finale contre la France, estimant que l’ensemble de l’effectif avait fait preuve de professionnalisme et d’un profond attachement au maillot national.

Un appel à protéger la sélection des « rumeurs malveillantes »

Le comité directeur a également appelé à protéger la sélection nationale des « rumeurs malveillantes et des fausses informations », afin de préserver un environnement serein autour de l’équipe et de lui permettre de poursuivre son travail dans les meilleures conditions.