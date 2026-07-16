Liste des accords signés entre le Maroc et la France

Plusieurs accords de coopération et de partenariat ont été signés, jeudi à Rabat, entre le Maroc et la France dans le cadre de la 15e Réunion de Haut Niveau (RHN), co-présidée par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

Liste des accords signés lors de la 15e Réunion de Haut niveau Maroc-France:

1. Lettre d’intention relative à la coopération en matière de politique étrangère féministe

2. Annexe à l’arrangement technique dans le domaine de l’aviation civile

3. Convention de partenariat entre l’École nationale supérieure maritime (ENSM), France, et l’Institut supérieur d’études maritimes (ISEM), Maroc

4. Convention de prêt AFD RER Rabat

5. Convention de prêt AFD sur la politique de l’eau

6. Déclaration d’intention sur l’enseignement de la langue arabe et de l’histoire-géographie dans le réseau d’enseignement français

7. Convention de partenariat stratégique entre l’Institut du monde arabe et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

8. Projet d’accord-cadre de coopération scientifique entre le CIRAD et l’IAV

9. Accord de coopération Groupe La Poste – Barid Al Maghrib

10. Convention cadre de coopération entre le CEREMA et le LPEE

11. Lettre d’intention sur les résidences d’artiste

12. Lettre d’intention concernant la participation du Maroc au Fonds pour les auteurs et producteurs africains

13. Termes de référence du comité bilatéral « industrie de défense »

14. Arrangement technique sur les archives militaires