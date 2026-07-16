Un drone Anduril tire avec succès un missile air-air lors d’un essai historique

L’armée de l’air américaine a annoncé le tir réussi d’un missile air-air AIM-120 depuis un drone de combat Anduril YFQ-44A, une étape majeure pour le programme d’avion de combat collaboratif.

Un premier tir de missile réussi depuis un drone de combat

L’armée de l’air américaine a annoncé mercredi une étape majeure pour son programme d’avion de combat collaboratif (CCA, pour Collaborative Combat Aircraft), après l’exécution d’un tir réel au cours duquel un drone à réaction construit par Anduril a lancé un missile AIM-120 contre une cible numérique. L’événement s’est déroulé dans un espace aérien isolé au-dessus du désert des Mojave, en Californie, à partir de la base aérienne d’Edwards.

Un engagement air-air de bout en bout

« Le YFQ-44A a exécuté une frappe de bout en bout, au-delà de la ligne de vue, contre une cible simulée », a indiqué Anduril dans un message sur les réseaux sociaux accompagné d’images de l’essai. L’AIM-120 est un missile air-air de moyenne portée avancé, largement utilisé par les forces aériennes occidentales.

Le vice-président d’Anduril chargé de la puissance aérienne autonome, Mark Shushnar, a précisé que le drone avait décollé de la base d’Edwards, que le logiciel Lattice de la société avait intégré les données de suivi de la cible, qu’un opérateur avait ensuite donné l’ordre d’engager la cible, et que le YFQ-44A avait tiré le missile conformément à cet ordre.

Un opérateur humain conserve le contrôle du tir

L’armée de l’air a tenu à souligner que la décision de faire feu reste exclusivement entre les mains d’un opérateur humain, qui conserve le commandement et le contrôle de l’appareil à tout moment. « Ces essais apportent une validation opérationnelle du fait que les avions de combat collaboratifs peuvent exécuter la séquence d’emploi d’une arme de façon autonome, dans le cadre de paramètres définis par le pilote, accélérant ainsi la mise à disposition de capacités pour les combattants », a déclaré le général Dale White, responsable des systèmes d’armes majeurs critiques au Pentagone.

Une étape après plusieurs mois d’essais préparatoires

Ce tir fait suite à une campagne de développement par phases entamée plus tôt dans l’année avec des essais de transport de munitions inertes, destinés à vérifier le comportement en vol de l’appareil, avant que des évaluations ultérieures ne valident l’intégration de la liaison de données entre l’avion et le système d’armement. « Passer du simple transport inerte à ce tir démontre la maturité du programme », a souligné le général White.

Le programme CCA, un pilier de la future flotte de combat américaine

Le programme CCA vise à doter l’armée de l’air américaine d’une flotte de drones semi-autonomes destinés à accompagner les avions de chasse pilotés au combat, à hauteur d’un objectif d’environ 1.000 appareils. Anduril et General Atomics, dont le drone est baptisé YFQ-42A, ont reçu le mois dernier les premiers contrats de production pour le premier incrément du programme. Un essai de tir similaire pour le YFQ-42A de General Atomics est attendu à l’automne.