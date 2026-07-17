Les Gardiens de la révolution avertissent Washington de représailles « encore plus dévastatrices »

Les Gardiens de la révolution iraniens ont averti jeudi les États-Unis et les pays abritant leurs bases que toute nouvelle frappe contre l’Iran entraînerait des représailles « encore plus dévastatrices ».

Une « ligne rouge inviolable »

Les Gardiens de la révolution iraniens ont averti les États-Unis et les pays abritant leurs bases que de nouvelles attaques contre l’Iran entraîneraient des représailles « encore plus dévastatrices ». Le porte-parole des Gardiens de la révolution, Ebrahim Zolfaghari, a averti que si les États-Unis mettaient à exécution leur menace de cibler les infrastructures iraniennes, l’Iran répondrait par des « frappes plus sévères, plus étendues et plus dévastatrices que jamais ». « Il s’agit d’une ligne rouge inviolable pour l’Iran », a-t-il déclaré jeudi.

Le Koweït de nouveau visé par des drones

Les forces armées koweïtiennes ont indiqué jeudi, dans un message sur X, que leurs systèmes de défense antiaérienne faisaient de nouveau face à des attaques de drones hostiles lancés depuis l’Iran, illustrant la poursuite des hostilités dans le Golfe malgré les appels internationaux à la désescalade.

Une nouvelle vague de frappes américaines

Cet avertissement intervient alors que l’armée américaine a mené une nouvelle vague de frappes contre l’Iran, selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Les tensions entre Washington et Téhéran se sont intensifiées ces derniers jours, sur fond de rétablissement d’un blocus naval américain des ports iraniens et de reprise des attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.