L’Iran appelle sa population à réduire sa consommation d’électricité après les frappes américaines

Face aux tensions sur le réseau électrique provoquées par les frappes américaines dans le sud du pays, Téhéran demande à la population de limiter l’usage de la climatisation aux heures de pointe.

Un appel à limiter la climatisation aux heures de pointe

Le ministère iranien de l’Énergie a appelé la population à réduire sa consommation d’électricité, le réseau électrique étant soumis à de fortes tensions après les frappes américaines contre des infrastructures énergétiques dans le sud du pays. Dans un communiqué, le ministère a exhorté les habitants à éteindre les climatiseurs pendant les heures de pointe, afin de contribuer à garantir un approvisionnement stable en électricité.

Des frappes meurtrières près de Bandar Khamir

Les frappes qui ont visé deux ponts dans la région de Bandar Khamir ont fait trois morts et neuf blessés, a rapporté la télévision d’État iranienne Irib. Les États-Unis ont bombardé l’Iran pour la sixième nuit consécutive, un nouveau train de frappes ayant débuté jeudi soir avec pour objectif, selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), de « continuer à affaiblir les capacités militaires iraniennes ».

Le Koweït, le Qatar et Bahreïn de nouveau visés

Le Koweït, le Qatar et Bahreïn ont rapporté avoir intercepté des drones et des missiles lancés par Téhéran sur leurs territoires respectifs. Le Koweït a fait savoir que l’une de ses centrales électriques avait été visée, provoquant des dégâts.

Les Gardiens de la révolution élargissent leurs cibles

Les Gardiens de la révolution iraniens ont par ailleurs annoncé avoir frappé des radars américains à Oman. Huit rebelles kurdes iraniens ont en outre été tués dans le nord de l’Irak par des frappes, selon leur groupe, qui en attribue la responsabilité à l’Iran.