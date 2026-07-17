L’UE veut porter la part de l’électricité à 46% de sa consommation d’énergie d’ici 2040

La Commission européenne doit dévoiler vendredi un plan d’électrification visant à porter la part de l’électricité à 46% de la consommation énergétique de l’UE d’ici 2040, contre 23% actuellement.

Un objectif de 46% d’ici 2040

La Commission européenne s’apprête à dévoiler un plan d’action pour l’électrification visant à porter la part de l’électricité à 46% de la consommation totale d’énergie de l’Union européenne d’ici 2040, soit près du double du niveau actuel. La part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie du bloc européen stagne autour de 23% depuis une décennie, malgré la croissance rapide des énergies renouvelables.

Une réponse directe à la crise du détroit d’Ormuz

Ce virage politique constitue une réponse économique et sécuritaire directe aux conséquences énergétiques du conflit au Moyen-Orient. L’Union européenne reste fortement exposée aux turbulences des marchés mondiaux, important plus de 80% de son gaz naturel et plus de 90% de son pétrole. Selon un document consulté par plusieurs médias, l’UE a dépensé 50 milliards d’euros supplémentaires en importations de combustibles fossiles en seulement 111 jours pour compenser la perte d’approvisionnements en pétrole et en gaz liée à la fermeture du détroit d’Ormuz depuis le 28 février.

Jusqu’à 200 milliards d’euros d’économies annuelles

La Commission estime qu’atteindre l’objectif de 46% pourrait réduire la facture d’importation de combustibles fossiles de l’UE de près de 200 milliards d’euros par an d’ici 2040. Une électrification accrue permettrait, selon les estimations provisoires de la Commission, de remplacer environ deux tiers de la demande de gaz de l’UE et de réduire de moitié sa consommation de pétrole.

« La première électro-continent »

« Grâce à une action décisive à tous les niveaux, l’Europe peut devenir le premier électro-continent », affirme la Commission européenne dans le document préparatoire du plan. Cette transformation profonde nécessitera des investissements, mais générera des économies et des bénéfices allant bien au-delà du seul système énergétique, des fabricants de technologies propres au secteur de l’installation, ainsi que des industries plus modernes et compétitives.

Un objectif encore inférieur à celui de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud

Le taux d’électrification en Europe reste inférieur à celui de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud, où il dépasse déjà 30%. Le plan doit encore être traduit en un objectif juridiquement contraignant, dans le cadre d’une proposition de cadre énergétique post-2030 attendue au quatrième trimestre de cette année.

Des défis structurels à surmonter